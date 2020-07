Mali : IBK nomme par décret 6 ministres aux départements sensibles

Dans un décret lu par la secrétaire générale de la présidence de la République, Madame Kamissa Camara, à la chaîne nationale, le Chef de l’Etat Malien a procédé, à la formation d’un gouvernement de six ministres pour la gestion des affaires courantes.

Ce décret, selon la présidence, est une réponse à l’une des recommandations du Sommet extraordinaire des Chefs d’Etats de la CEDEAO tenu, hier lundi, durant lequel il a été demandé que compte tenu des nombreux défis auxquels fait face le pays, certains membres du Gouvernement pourront être nommés avant la formation du Gouvernement d’union nationale.

Les départements ministériels concernés par ce décret sont, entre autres, le ministère de la Défense, la Justice, les Affaires Etrangères, la Sécurité intérieure et les Finances. Ainsi, trois poids lourds du gouvernement précédents ont été reconduits à leurs postes. Il s’agit de Tiébilé Dramé aux Affaires étrangères, Boubacar Bâh à l’Administration territoriale et le général de division Dahirou Dembélé à la Défense.

Les nouveaux entrants, Me Kassoum Tapo, nommé au ministère de la Justice, l’ancien Directeur général de la BDM S.A, réputé proche du Chérif de Nioro, Abdoulaye Daffé, a été porté à la tête du Ministère de l’Economie et des finances, poste précédemment occupé par le premier ministre Boubou Cissé, et celui de la Sécurité et de la protection civile est revenu au Général de division , Bemba Moussa Keïta.

Ces nominations aux départements sensibles, en attendant l’obtention d’un accord entre le pouvoir et l’opposition, viennent de mettre fin à plus de 40 jours sans gouvernement.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

