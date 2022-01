Après le double sommet de la CEDEAO et de l’UEMOA avec son lot de sanctions contre le Mali, le Président de la transition, le Colonel Assimi Goïta, a pris la parole hier soir à la chaîne nationale pour appeler «au rassemblement des maliens autour de la patrie ».

Habillé en treillis militaire, le colonel Goïta a regretté que les dirigeants de la CEDEAO n’est pas pris compte de la complexité de la situation au Mali et qu’ils aient ignorés des efforts des autorités de la transition. Face à la lourdeur des sanctions, le chef de l’Etat a sonné l’heure du rassemblement de tous les Maliens sans exclusif pour réaffirmer leurs positions de principe et défendre la patrie. « Chaque Malienne, chaque Malien où qu’il se trouve, doit se comporter en défenseur des intérêts supérieurs du Mali. J’en appelle à une mobilisation constante et à une résilience face à la situation », a appelé Colonel Assimi Goïta.

Et de poursuivre par ailleurs que l’histoire sociopolitique du Mali a prouvé à maintes reprises qu’il fallait impérativement revoir en profondeur le système de gouvernance du pays afin d’éviter un éternel recommencement. D’après le Président de la transition, c’est ce qu’il a tenté de faire comprendre à la CEDEAO en transmettant via une mission interministérielle les conclusions des Assises nationales de la Refondation assorties d’un chronogramme des élections.

Appelle au dialogue

Sur la chaine nationale, le Colonel Goita dit regretter le caractère ‘’illégitime, illégal et inhumain’’ de certaines décisions, mais précise que le Mali reste ouvert au dialogue avec la CEDEAO afin de trouver un consensus entre les intérêts supérieurs du peuple malien et le respect des principes fondamentaux de l’organisation. Lors de cette sortie, il a réaffirmé son engagement pour un retour à l’ordre constitutionnel normal, apaisé et sécurisé. Puis il a également appelé la CEDEAO, une fois de plus, à une analyse approfondie de la situation du Mali en plaçant l’intérêt supérieur de la population malienne au-dessus de toute autre considération.

Aux maliens, il dit être conscient des inquiétudes quant aux conséquences des sanctions prises lors du sommet de la CEDEAO. Mais, il rassure que « des dispositions sont prises pour faire face à ce défi et que les actions d’approvisionnement se poursuivront »

Une mobilisation générale ce vendredi

Plus tard dans la journée du lundi, le colonel Assimi Goïta a présidé à Koulouba un conseil de ministre extraordinaire durant lequel des mesures ont été prises. Parmi lesquelles l’appel du gouvernement à l’ensemble de la population et de la diaspora à une mobilisation générale sur toute l’étendue du territoire national, le vendredi 14 janvier 2022. L’exécutif de la transition demande l’organisation des séances de prières dans tous les édifices de culte, décide de l’élaboration d’un plan de riposte pour sauvegarder la souveraineté et préserver l’intégrité du pays. Aussi, il invite l’ensemble des partenaires sociaux à une trêve afin de faire face aux défis de l’heure et félicité les Forces Armées et de Sécurité pour les résultats obtenus dans la lutte contre le terrorisme et la sécurisation du territoire.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

