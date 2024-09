Pour le Président Assimi Goïta l’attaque terroriste du 17 septembre vise à : « …saper le moral des troupes et de briser l’élan de solidarité du peuple malien autour des FAMa»

Le dimanche 22 septembre dernier a eu lieu la célébration du 64ème anniversaire de l’accession de notre pays à la souveraineté. Pour la circonstance, le Président de la Transition, Colonel Assimi Goïta s’est exprimé sur les attentats du 17 septembre à l’Ecole de la Gendarmerie et à l’Aéroport Modibo Kéita. Selon lui, ces attaques mettent en lumières les actes désespérés des groupes armés qui avaient pour seul objectif de saper le moral des troupes et de briser l’élan de solidarité du peuple malien autour des FAMa.

Cette journée de 22 septembre 2024 a débuté sous la pluie à Bamako. Malgré cela, le Chef de l’Etat a respecté la tradition du dépôt de gerbe de fleurs au pied du Monument de l’Indépendance pour rendre hommage au père de l’indépendance du Mali, SEM Modibo Keïta et ses illustres compagnons. Suivra la tenue du défilé militaire à la place d’Armes du 34ème Régiment du Génie Militaire de Bamako.

Lors de ce défilé, les spectateurs, avec la plupart habillés en couleur nationale, ont eu droit aux passages entre autres de la Fanfare, des écoles des officiers et des militaires, de la Gendarmerie Nationale, de la Protection Civile, des Douanes, de la Police Nationale, de la Garde Nationale, du Drapeau et sa garde, du Service National des Jeunes (SNJ), du Génie Militaire, des Armées de l’Air et de Terre et de la Direction du Sport Militaire…S’y ajoutent des sauts de parachutes.

Ainsi, en s’entretenant avec la presse après la cérémonie, le Président Goïta a estimé que l’anniversaire de cette année se déroule dans un contexte coïncidant par de nombreux défis, à savoir la lutte contre le terrorisme et le développement. La lutte contre le terrorisme, dit-il, est un engagement national et international que le Mali va toujours honorer et qui a été réconforté par la création de la Confédération de l’Alliance des Etats du Sahel (AES).

« Nous allons mettre tous les moyens aux Armées pour traquer de jour comme de nuit, ces groupes armés sans foi ni loi jusqu’à ce que nos 3 pays soient totalement débarrassés de cette menace terroriste » a-t-il déclaré.

Sur les récentes attaques à Bamako, le Chef de l’Etat a signifié que cela montre facilement les actes désespérés des groupes armés qui avaient pour seul objectif de saper le moral des troupes et de briser l’élan de solidarité du peuple malien envers les FAMa. Il a ainsi rassuré le peuple malien et celui de l’AES qu’ils combattront ce fléau avec la plus grande détermination pour la paix dans ces 3 Etats.

Mariam Sissoko

Commentaires via Facebook :