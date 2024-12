Présidentielle au Mali : Des relents électoraux…

Reportée sine die alors qu’elle était initialement prévue les 4 et 18 février 2024 (pour les deux tours), la tenue de l’élection présidentielle au Mali taraude de nouveau les esprits. Les plus avertis croient à un imminent scrutin dont la date ne saurait tarder à être annoncée au regard des dernières démarches du nouveau Premier ministre et de son ministre délégué chargé des Réformes politiques et du Soutien au processus électoral.

Le 25 septembre 2023, en annonçant le report de la présidentielle à une date indéterminée, le porte-parole du gouvernement, Abdoulaye Maïga, évoquait des “raisons techniques” pour justifier ce “léger report”. Plus d’un an après, tout porte à croire que le bout du tunnel n’est pas loin pour sortir de l’impasse politique.

Décrié par des camarades politiciens dont un grand nombre contestaient sa fonction de Premier ministre qu’ils jugeaient incompatible avec sa participation à l’organisation des élections, Choguel Kokalla Maïga a prêté le flanc pour se faire débarquer de la Primature.

Ce point de discorde levé, son successeur a créé dans son nouveau gouvernement le poste de ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé des Réformes politiques et du Soutien au processus électoral.

Quelques jours après sa prise de fonction, c’est en compagnie du ministre Mamani Nassiré qu’Abdoulaye Maïga a rencontré les membres de l’Autorité indépendante de gestion des élections (Aige) dont le président lui a “présenté un résumé des activités menées par l’institution depuis sa création”.

Faisant savoir agir sous les ordres du chef de l’Etat, le nouveau Premier ministre a rappelé, au cours des échanges, l’importance de l’axe 8 de la lettre de cadrage du nouveau gouvernement “qui porte sur la création des conditions nécessaires à des élections transparentes, inclusives et apaisées” devant marquer la fin de la Transition.

Face à la volonté affichée d’une grande partie de la population malienne d’aller vers les élections, le Premier ministre a d’abord préconisé la prudence sans pour autant omettre l’engagement du gouvernement à avancer rapidement tout en restant prudent : “Le gouvernement fera des efforts pour aller vite, mais nous n’allons pas confondre vitesse et précipitation”, a-t-il fait savoir dans des propos rapportés par la cellule de communication de la Primature.

En se fiant aux démarches et déclarations du nouveau Premier ministre, qui devait rencontrer les partis politiques hier jeudi selon nos informations, la date de la tenue de l’élection présidentielle ne saurait tarder à être officialisée. Autre signe avant-coureur allant vers la décrispation du climat politique un peu tendu, c’est l’hypothèse d’une imminente libération d’une dizaine de détenus politiques emprisonnés depuis quelques mois.

Alassane Cissouma

Commentaires via Facebook :