78e session de l’assemblée générale de l’ONU : Les travaux s’ouvrent à New York

Ce mardi s’ouvre à New York, les travaux de la 78e session ordinaire de l’Assemblée générale des Nations unies. A cette occasion, les chefs d’Etat et de gouvernement du monde sont déjà sur place. Ils vont se succéder toute la semaine à l’auguste tribune des Nations unies pour présenter leur vision du monde.

Comme chaque année, les travaux de la session annuelle de l’Assemblée générale de l’ONU seront inaugurés par la semaine de haut niveau, à laquelle participent plus d’une centaine de chefs d’État et de gouvernement, ainsi que des ministres des Affaires étrangères du monde entier. Ce rendez-vous annuel représente une occasion unique d’échanger des points de vue et de rencontrer un grand nombre d’acteurs différents.

Pour être aux premières loges de ce rendez-vous annuel afin de faire avancer leurs dossiers en coulisses, certains dirigeants africains ont commencé dès ce samedi à converger vers New York où se trouve le siège du temple de la diplomatie mondiale.

Parmi ces chefs d’Etat, on peut citer Paul Kagamé (Rwanda), Mamady Doumbouya (Guinée-Conakry), Denis Sassou Nguesso (Congo-Brazzaville), Tiémoko Meyliet Koné (vice-président de la Côte d’Ivoire) ou encore Abdelmadjid Tebboune (Algérie).

Au total, plus de 150 chefs d’Etat et de gouvernement vont se succéder à la tribune des Nations unies pour exprimer leur vision du monde avec les multitudes de crises qui le minent. A ce sommet, il sera largement question de l’agression militaire de la Russie contre l’Ukraine, qui a mis à mal le droit international partout dans le monde et le dérèglement climatique qui continue de secouer le monde (canicules, inondations, tremblements de terre…).

Mais ces dernières années, certains chefs d’Etat et de gouvernement du monde ont transformé progressivement cette tribune des Nations unies en un cadre de règlement de comptes où les maîtres du monde se menacent mutuellement jusqu’à faire recours à l’usage de l’arme nucléaire comme moyen pour dissuader l’autre.

Cette même tribune de l’ONU a servi de cadre lors de la 77e Assemblée générale des Nations unies pour le Mali de régler son compte avec certains chefs d’Etat de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest.

Ousmane Mahamane

