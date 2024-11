Vendredi 15 novembre 2024, le camp de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma) à Bamako a été rétrocédé au Mali.

En effet l’ONU a remis vendredi 15 novembre 2024 aux autorités le dernier camp de l’ancienne mission des Casques bleus, chassée fin 2023 par les Autorités de la transition. Le drapeau des Nations-unies a été abaissé sur le camp de 37 hectares qui a servi de principale base opérationnelle de la mission onusienne.

A cette occasion le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop a de nouveau formulé les griefs des Autorités contre la mission déployée à partir de 2013 face aux rébellions jihadiste et indépendantiste qui menaçaient la stabilité du pays : «La mission n’était pas en capacité de répondre aux attentes pressantes, existentielles des Maliennes et des Maliens qui avaient pourtant fondé beaucoup d’espoir » sur elle, a-t-il déclaré, tout en exprimant sa reconnaissance aux Casques bleus. Il a une fois de plus reproché à la Minusma de favoriser «l’instrumentalisation par certaines puissances des questions des droits de l’Homme à des fins politiques et de déstabilisation ».

En outre, le ministre Diop a rappelé que le départ de la Minusma s’est opéré dans un contexte marqué par un changement de paradigme, marqué par la détermination sans faille des plus hautes Autorités du Mali et du commandement militaire à assurer, par nos capacités nationales, notre propre sécurité, bref à prendre en main notre destin. : « Le changement de paradigme concerne également le processus de paix, qui a fait l’objet d’une appropriation nationale, notamment à travers le dialogue inter-Maliens, sans ingérence extérieure, sans diktat, sans paternalisme, ni condescendance. Cette reprise en main de notre destin, conformément aux principes constitutionnels qui guident l’action publique, me permet d’aborder le dernier point de mon intervention, en lien avec les opportunités et les perspectives. Comme nous l’avons affirmé et réitéré en de nombreuses occasions, la fin de la présence de la Minusma ne signifie pas la fin de la coopération entre le Mali et les Nations Unies, bien au contraire. La coopération entre le Mali et les Nations Unies existait avant l’arrivée de la Minusma et se poursuit au moins autant, sinon mieux, depuis son départ, grâce à l’expérience et à l’expertise de l’équipe pays des Nations Unies au Mali».

«En effet, les leçons apprises de la MINUSMA et le changement de paradigme opéré par les Autorités de la Transition offrent l’opportunité de mieux centrer l’intervention des Nations Unies sur les attentes, les besoins et les priorités des populations, sous la coordination du Gouvernement». a indiqué le ministre Diop

Phase de “liquidation”

L’opération de départ de la Minusma a débuté le 1er janvier dernier et en principe devra prendre fin au plus tard le 31 décembre 2024.

Le mandat de la Minusma a pris fin déjà depuis le 30 juin 2023. Elle (la Minusma) n’est plus en exercice depuis cette date. Le Conseil de sécurité a donné six mois pour le retrait des contingents. La Minusma a cessé d’opérer le 31 décembre 2023, suite à la demande des autorités faite en juin. Depuis cette date, la mission ne disposait plus de mandat et ne menait plus d’activité.

