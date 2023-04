20 avril 2022-20 avril 2023 : Il y a une année Dr Moussa Sanogo nous a quittés !

20 avril 2022 – 20 avril 2023. Cela fait exactement une année que l’ancien Pdg de la Pharmacie Populaire du Mali (PPM) Dr Moussa Sanogo nous a quittés. A l’occasion du premier anniversaire du rappel à Dieu de notre regretté fils, frère et ami, feu Dr Moussa Sanogo, une lecture de Coran aura lieu ce jeudi 20 avril 2023 après la prière du Fajr dans la grande famille à Baco-Djicoroni. Des dispositions sont prises pour accueillir les amis, frères et alliés tout au long de la journée. Aussi, en raison des contraintes liées au mois sacré de Ramadan, la famille remercie d’avance tous ceux qui ne pourront effectuer le déplacement et qui, de leurs positions, porteront Moussa Sanogo dans leurs prières. Moussa a laissé un immense vide autour de lui. Son souvenir restera à jamais gravé dans nos cœurs. Nous implorons Allah Subhanahu wa ta’ala afin qu’il lui réserve une place de choix dans le Firdaws et apaise notre peine

