Il a été l’une des figures de proue des grands procès que notre pays a connus, un excellent orateur et un procédurier hors pair, l’ancien Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Mali, Me Magatte Assane Sèye, s’est définitivement dérobé, le samedi 20 février dernier à Doubaï. La triste nouvelle de sa disparition est tombée dans la matinée de cette journée pas comme les autres.

Les confrères et le monde judiciaire malien retiennent que Me Magatte Sèye a été l’une des figures emblématiques du Barreau malien. “Il est incontestablement l’un des avocats qui a le plus marqué ses compatriotes. Son secret, c’était l’amour du travail bien fait et l’esprit de combativité, deux notions qui ont toujours caractérisé ses démarches. Son parcours éloquent et sa riche expérience lui ont permis d’avoir de la renommée. C’est ainsi qu’il fut parrain d’une promotion de jeunes avocats”, nous a confié un jeune avocat, visiblement sous le choc de cette disparition.

Par ailleurs, il convient de préciser que l’illustre disparu est issu d’une très grande famille de juristes de notre pays, puisque le Cabinet Sèye dont il était le patron est sans doute l’un des plus anciens cabinets d’avocats du Mali, pour avoir été créé en 1973 par l’ancien magistrat et homme de droit, feu Assane Sèye (père de Me Magatte Sèye). Ainsi, le Mali en général et la famille judiciaire malienne en particulier viennent de perdre un grand homme qui aura été de tous les combats de la liberté et de la démocratie du Mali contemporain.

Précisons que le corps de l’ancien Bâtonnier est arrivé à Bamako le mercredi 24 février 2021 par Ethiopian Airlines, aux environs 14 h 40 mn. L’enterrement aura lieu ce vendredi 26 février 2021 et les cérémonies funéraires sont prévues à partir de 11 heures sur le terrain de football de la commune III du district de Bamako. Ainsi, la prière mortuaire se fera à la prière du vendredi, à partir 13 h 15 mn, à la mosquée située en face du terrain de football.

Dors en paix l’avocat émérite, Me Magatte Sèye !

Boubacar PAÏTAO

