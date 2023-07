Comme le dit verset 2 sourate 67 du noble Coran « la mort et la vie sont créées par Allah pour éprouver les hommes, afin de savoir qui d’entre eux agiront le mieux » encore loin le Saint Coran dira que chaque âme goûtera la mort, mais vous ne recevrez votre exacte rétribution que le Jour de la résurrection. Quiconque sera écarté du feu et introduit dans le paradis aura triomphé. La vie d’ici-bas n’est qu’une jouissance illusoire.” Aujourd’hui c’est le tour qui est arrivé au Président du parti l’ADÉMA-PASJ, Pr. Marimantia DIARRA, décédé ce dimanche 23 juillet 2023, à 1h du matin à son domicile. Sous une pluie battante que la séparation du Big Marimantia ultime s’est faite le lundi 24 juillet 2023 en présence de la quasi-totalité de la classe politique malienne, amis et parents en lui rendant un dernier hommage dû à son rang.

C’était dans un redoutable honneur et un devoir bien pénible que ses camarades de l’Adéma-Parti Africain pour la Solidarité et la Justice (Adéma-PASJ) lui ont prononcer l’oraison funèbre devant la République et la Nation rassemblées, qui perdent ainsi l’un des illustres fils du pays, devant une famille endeuillée qui pleure son soutien, devant un parti politique qui voit partir pour la première fois, son Président actif, devant des amis qui ne reverront plus un compagnon, sinon un espoir. Ce lundi 24 juillet 2023 était un jour triste, très triste, réunis dans la douleur pour accompagner Marmantia Diarra à sa dernière demeure au cimetière de Kalaban coro. Ce jour est bien triste, car notre pays vient de perdre un de ses illustres fils, un serviteur infatigable de l’Etat, qui ignorait congés et jours de repos, un homme politique de première classe, auréolé de vertus cardinales, un homme pieux, affable, généreux, humble et profondément humain.

Le Secrétaire Général du Comité Exécutif de l’Adéma-PASJ, l’ancien Ministre Yaya SANGARE dira que pour sa formation, le Professeur Marimantia DIARRA était d’abord un enseignant, avant d’être un fonctionnaire international rompu aux arcanes des finances publiques et internationales. Il était un homme aux analyses lucides et au verbe mesuré. Grâce à sa soif inextinguible de savoir et son intelligence raffinée, il a gravi les échelons de l’administration publique nationale et des organisations internationales, se forgeant patiemment un parcours exceptionnel d’homme d’État. Il était un travailleur, méthodique, sobre et discret dans l’âme. Le camarade Marimantia Diarra avait de la tenue et de la retenue, parce qu’il était conscient des règles d’éthique et de la gravité des charges qui incombent à un serviteur de l’Etat et de la République. Sa carrière administrative et politique est une formidable leçon pour tous les agents publics en fonction ou en début de carrière, soucieux de servir l’Etat pour le bien de tous. Homme politique de grande valeur, je retiens de l’illustre défunt une grande courtoisie, une sérénité constante et une dignité jamais prise en défaut et ce, dans l’exercice du pouvoir comme dans les moments de turbulences de son parti et du pays.

Parcours exceptionnels du Professeur Marimantia DIARRA

Né à Diaman Konka, dans le Cercle de Diéma, en 1948, Marimantia DIARRA est Professeur d’enseignement supérieur de classe exceptionnelle. Sa vie est pleine du don de soi et d’abnégation. Officier de l’Ordre national du Mali, il a été : Directeur général du Projet de Gestion des Ressources Naturelles (PGRN) du Mali de janvier 1993 à décembre 2002 ; Ministre délégué auprès du Premier Ministre, chargé du Plan de 2002 à 2004 ; Vice-président du Comité National du Crédit, de 2002 à 2007 ; Membre suppléant de la Conférence des Ministres chargés des Finances de la Zone Franc, d’octobre 2002 à septembre 2007 ; Gouverneur suppléant pour le Mali pour plusieurs organismes internationaux, de 2002 à 2007 ; Ministre du Plan et de l’Aménagement du Territoire du Mali de Mai 2004 à septembre 2007 ; Président du Conseil d’Administration de la Banque Commerciale du Sahel (BCS-SA) depuis septembre 2008 ; Haut-Commissaire adjoint de l’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS) ; Représentant du Président de la République et Président du Conseil de Surveillance du Millénium Challenge Account-Mali (MCA-Mali) ; Vice-président du Comité InterParlemantaire de l’UEMO (CIP-UEMOA).

Sur le plan politique, le Professeur Marimantia DIARRA a été Secrétaire général de la Section de Diéma, secrétaire Général du Comité Exécutif, 3ème vice-président et, jusqu’à ce jour, Président de l’Adéma-PASJ. Élu maire dans sa commune natale, puis député à la faveur des élections législatives de 2020, il était récemment membre du Conseil National de Transition (CNT). Le Président Marimantia Diarra avait une haute idée de la politique et de l’adversité politique. Animé d’une force inébranlable de l’idéal et de la conviction, la scène politique était, pour lui, le lieu de débats d’idées féconds et policés, parce qu’il était respectueux de l’adversaire et des intérêts supérieurs de la Nation. Il était un républicain et un démocrate convaincu. J’ai toujours apprécié chez lui le sens aiguisé du dialogue argumenté mais apaisé, pour le compromis, qui ne signifie pas compromission.

Pour le Secrétaire General de l’Adéma-PAJS, Marimantia Diarra est un homme du terroir, incarnant une sorte de syncrétisme ethno-culturel, ancré dans le binôme culturel BAMANAN-SONINKÉ (un métissage qui lui a d’ailleurs bien réussi), profondément attaché à tes origines ancestrales, tu étais aussi un humaniste, d’un commerce agréable, avenant et prévenant et qui tenais aux valeurs culturelles et civilisationnelles irriguant nos terroirs ancestraux.Comme tout enfant attaché à ses racines, Pr. Marimantia DIARRA, malgré son âge avancé et ses multiples occupations, se faisait un point d’honneur d’être présent dans son village, pour se ressourcer et participer à toutes les activités sociales. Voilà pourquoi il était si bien intégré dans son village de Diaman Konka, dans la commune rurale de Dianguimé, gardant toujours une relation sans faille avec la diaspora malienne, composée essentiellement des ressortissants de sa communauté. Tous ceux qui l’ont côtoyé à Bamako, au village ou à l’extérieur du pays, au cours de ses pérégrinations professionnelles, gardent de lui d’excellents souvenirs. Le septuagénaire Marimantia DIARRA avait bien compris qu’être vieux c’est être jeune depuis plus longtemps que les autres et que l’on porte tous aussi bien une part de jeunesse que de vieillesse en nous et que chacun de nous est jeune à sa manière. C’est pourquoi la Jeunesse Adéma-PASJ m’a chargé de réaffirmer toute sa reconnaissance à la mémoire du Camarade Président Pr Marimantia DIARRA pour lui avoir donné la chance de s’exprimer librement, sans contrainte aucune sur toutes les questions de fond touchant la vie du parti et de la Nation. Selon les jeunes du Parti, le camarade Marimantia était un géant baobab, un démocrate convaincu, un guide avisé, un rassembleur infatigable qui restera définitivement dans leurs mémoires. La jeunesse sur laquelle il fondait beaucoup d’espoir s’engage devant l’Eternel à poursuivre son combat sans réserve.

« Nous sommes tous bouleversés par la mort de notre cher ami et Président. Nous perdons en lui un militant fidèle et loyal, un conseiller avisé, un camarade. En ces moments de deuil, j’ai une pensée particulière pour ses épouses, ses enfants, et ses proches. Je voudrais leur présenter les condoléances émues de l’ensemble des militants et sympathisants de l’Adéma-PASJ et leur témoigner notre affection et exprimer notre sincère compassion. Mes condoléances appuyées aux populations de la région de Diéma qui ont soutenu inlassablement leur fils, leur chef de village. Oui, Marimantia DIARRA est bel et bien le Chef de village de Diaman Konka. Aussi, en ces moments d’émotion intense, je réitère l’expression affectueuse de la profonde compassion, des condoléances émues de tous les militants et sympathisants du Parti, en commençant par les membres du Comité Exécutif, à tes courageuses et sympathiques épouses, désormais veuves, Mmes DIARRA YOUMA NDIAYE ET FATOU TRAORE, et à vos enfants, BINTOU, DJIBRIL, YOUSSOUF, SOUMAILA DIARRA. Comment oublier votre neveu adoré, YASSA TRAORE ? Selon une vieille sagesse, notre vrai tombeau n’est pas dans la terre mais dans le cœur des hommes. Je crois profondément que, le camarade Marimantia Diarra vivra toujours dans nos cœurs ! Pr MARIMANTIA DIARRA,Camarade et Cher Aîné ! Acceptes nos larmes et nos pleurs versées depuis l’annonce de ton décès, comme des mots d’amour envoyés au Ciel, afin de couvrir ton cœur de bonheur dans ton ultime voyage. Pardonne-nous pour les désagréments causés pendant notre brève collaboration en famille, aux bureaux, sur les chantiers. Et vas en paix. Tous, nous te pardonnons et prions Dieu afin qu’il t’accueille dans son paradis éternel. Camarade Président, nous ne t’oublierons jamais. Le flambeau sera solidement maintenu…Et pour nous, ta mort sera toujours une belle leçon de vie. Que la terre de tes aïeux qui t’ont précédé te soit légère ! Adieu, fidèle et loyal militant de l’Adéma-PASJ, repose en paix, pour l’éternité ! Professeur MARIMANTIA DIARRA… AMINA ! » Conclut son oraison funèbre par M Yaya Sangare.

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

Commentaires via Facebook :