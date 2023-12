Nécrologie : Dr. Ibrahima Barry dépose la craie

Dr. Ibrahima Barry, enseignant, ancien directeur d’académie, ancien directeur régional de l’éducation et ancien conseiller technique au ministère de l’Enseignement secondaire et de la Recherche scientifique. Barry est décédé le 10 novembre 2023 à l’âge de 72 ans à Bamako. Il laisse derrière lui, deux veuves et 6 enfants. « On le confie à l’Eternel. Qu’Il l’accueille, ainsi que tous nos défunts, en son paradis. Amine », confie sa fille aînée Fatoumata Barry.

Ce mardi 19 décembre 2023, correspond au 40ème jour du décès de feu Dr. Ibrahima Barry. A l’occasion, une séance de prière (lecture de Coran), est organisée dans la famille du défunt en son hommage à Sirakoro.

