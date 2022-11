La HAC (Haut Autorité de la Communication) fait peau neuve avec l’arrivée de nouveaux membres dont ceux désignés par le chef de l’Etat. Ceux-ci sont trois.

Parmi les nouveaux membres figure un visage connu du monde des médias et même au-delà. Il s’agit de Seydou Sissouma.

En effet, le président Assimi Goïta a porté son choix sur cet expérimenté journaliste qui a longtemps exercé à Dakar, précisément au quotidien Le Soleil où il gravit tous les échelons, de journaliste-reporter jusqu’au rang de Rédacteur en chef Multimédia au sein du Directoire de rédaction. Il regagne le bercail en 2012 pour se mettre au service du pays.

Appelé par le président Amadou Toumani Touré qui venait d’être fraîchement élu à la magistrature suprême, Seydou Sissouma à dirigé avec brio la communication présidentielle de 2002 à 2011. C’est à son inspiration, à la tête d’une équipe de professionnels, que l’on doit la modernisation des outils de communication de la présidence de la République : la création du site internet Koulouba.ml, le compte Twitter de l’institution, la mailing list qui permettait à la Diaspora et aux amis du Mali de recevoir les infos sur le pays en temps réel. C’est à lui qu’on doit les concepts des espaces de rencontre comme la “conférence de presse du 08 juin”, le “Baaro” et même l’intégration des médias dans le cérémonial des vœux de nouvel an de la presse au Chef de l’Etat.

Les discours et autres interventions du président ATT portent aussi sa marque.

En 2011, quand il s’est agit de désigner un Commissaire à l’UEMOA pour remplacer Soumaïla Cissé le choix du président Touré s’est porté sur Sissouma. Il siège au sein cette organisation de 2011 à 2017.

De retour au pays, il est à nouveau sollicité par ATT qui le nomme au poste de Directeur de cabinet dans son cabinet d’ancien Président de la République. Il occupe ce poste jusqu’au rappel à Dieu du Général Amadou Toumani Touré en novembre 2020.

Parallèlement à ces activités Seydou Sissouma enseigne à l’école de journalisme de Bamako et assure, entre autres, cours, celui sur l’éthique et la Déontologie du journaliste. Il est intervient également à l’Ecole de maintien de la paix (EMP-APBB). Avec quelques-uns de ses collègues de l’école supérieure de journalisme et des sciences de la communication, Sissouma a animé le cycle de conférences sur la communication à l’intention de la première promotion de l’Ecole de Guerre du Mali (EGM) qui a récemment bouclé sa formation.

Comme on le voit c’est un homme expérimenté et un fin connaisseur des médias qui pose ses valises à la HAC. Seydou Sissouma et tous les nouveaux membres de la Haute autorité de la Communication vont certainement s’atteler à la tâche pour mériter la confiance placée en eux.

