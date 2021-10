Consulat du Mali à Lyon : Sory Ibrahim Kaba Diakité nommé Consul

« Aux âmes bien nées la valeur n’attend point le nombre des années ». Cette assertion de Pierre Corneille colle bien à la promotion dont vient de bénéficier Sory Kaba Diakité, un jeune cadre, homme de médias, pétillant de valeurs qui vient d’être nommé dans les arcanes de la diplomatie malienne.

Consultant et spécialiste en Communication et Management des Ressources Humaines, Sory Ibrahim Kaba Diakité, a été nommé le mercredi dernier en Conseil des ministres, Consul du Mali à Lyon. Ce jeune cadre compétent et patriote hors pair, très engagé dans le processus de relèvement du pays, était jusqu’à sa nomination, membre du bureau du Conseil national de Transition et 4ème secrétaire parlementaire de l’organe législatif de cette période transitoire.

Dans la quarantaine, très dynamique, réputé travailleur et d’un commerce agréable, Sory Kaba a travaillé dans plusieurs organes de médias, dont le groupe Klédu, la chaine de télévision Africâble et d’autres groupes de médias audiovisuels, consultants et conseillers en communication de plusieurs grosses structures publiques ou privées. Il avait aussi travaillé au sein de la cellule de communication du Premier ministre Modibo Sidibé durant plusieurs années. Il est très influent dans le monde du quatrième pouvoir et dans des groupes associatifs. Il serait très proche des hommes forts du pays, notamment du Colonel Malick Diaw, le président du CNT.

Rappelons que le conseil des ministres du 13 octobre dernier avait procédé à la nomination dans plusieurs missions diplomatiques et consulaires. « …Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes :Au titre du ministère des affaires étrangères et de la coopérationInternationale;Ambassadeur du Mali à Doha :Monsieur Amadou DEM ; Ambassadeur du Mali à Dakar :Monsieur Mohamed EL MOCTAR ; ….Consul général du Mali à Lyon; Monsieur Sory Ibrahima Kaba DIAKITE…. »

