Élection pour la présidence de la fédération malienne de football (29 août) : Seul candidat, Bavieux Touré en route pour un second mandat

Avec le soutien de 6 ligues, 21 clubs et 3 associations

Pour le secrétaire général de la Fédération malienne de football, Ibrahim Traoré, tout est fin prêt pour la tenue de l’Assemblée générale extraordinaire élective du mardi 29 août prochain, au CICB, pour élire un nouveau président du comité exécutif. “Aucun blocage et pas de dysfonctionnement aussi dans le cadre du processus électoral, qui suit son cours normal”, dira-t-il. Avant de préciser que le président sortant Mamoutou Touré est le seul candidat. Il est soutenu par six ligues régionales de football (Bamako, Kayes, Ségou, Sikasso, Mopti et Gao) 21 clubs de ligues 1 et 2 et 3 associations (médecins, entraîneurs et anciens footballeurs). Cette Assemblée générale élective sera supervisée par des représentants de la Fifa et de la Caf.

Très attendue, l’élection du nouveau comité exécutif de la Fédération malienne de football aura bel et bien lieu ce mardi 29 août 2023, au Centre international de conférences de Bamako (CICB). Toutes les dispositions sont prises pour que ce grand rendez-vous des acteurs du football malien puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles et sans incident, nous a confié le secrétaire général de la Fémafoot, Ibrahim Traoré.

“Pour le moment, tout le processus électoral suit son cours normal. Il n’y a aucun blocage et pas de dysfonctionnement aussi. Nous sommes à pied d’œuvre pour les préparatifs, notamment l’hébergement des délégués et des invités des instances internationales du football à savoir la Fifa et la Caf. Et tous les documents concernant la tenue de cette Assemblée générale extraordinaire électorale ont été également envoyés dans les délais. C’est pour vous dire que nous sommes totalement prêts, précise Ibrahim Traoré. Avant de rappeler que “jusqu’à preuve de contraire, il y a un seul candidat. Il s’agit de la liste présidée par Mamoutou Touré”.

Notons qu’un seul ordre du jour est inscrit. Il s’agit de l’élection du nouveau bureau fédéral à travers le vote des délégués des neuf ligues régionales de football, 25 clubs (ligues 1 et 2) et trois associations (médecins, entraîneurs et anciens footballeurs).

Après l’intervention du représentant du comité exécutif sortant, sûrement le 1er vice-président Kassoum Coulibaly dit Yambox pour retracer le bilan de 2019 à 2023, ce sera le tour de la Commission électorale de première instance de prendre les commandes pour l’élection des nouveaux membres.

D’ores et déjà, les instances internationales de football (Fifa et Caf) seront représentées afin de superviser cette Assemblée générale élective.

Selon nos informations, l’Egyptien Ahmed Harraz (manager senior gouvernance à la Fifa) et le Suisse Gelson Fernandez (directeur régional division associations membres Fifa pour l’Afrique) sont annoncés.

Le président de la Confédération africaine de football (Caf) Patrice Motsepe va aussi envoyer ses représentants parmi lesquels le président d’une fédération.

Rappelons que quatre candidats étaient dans la course. Il s’agit du président sortant, Mamoutou Touré dit Bavieux, de Sahala Baby (président de la Ligue de football de Tombouctou) de Sékou Diégo Kéïta (président de L.C. Ba) et Mahamane Sangho. Deux candidats à savoir Sékou Diégo Kéita et Mahamane Sangho ont été éliminés par la Commission électorale de première instance pour faute de parrainage. Il restait la liste Mamoutou Touré dit Bavieux et celle de Sahala Baby.

Après recours devant la Commission d’appel des élections, la liste Sahala Baby a été éliminé pour faute de parrainage puisque le club Alençons avait parrainé les deux listes. Ce qui est interdit. Et pour être candidat, il faut au moins le parrainage de deux ligues régionales de football et cinq clubs. Alors que le candidat Sahala Baby a pu obtenir le parrainage de quatre clubs seulement. Ce qui est insuffisant. Voilà pourquoi, il a décidé de saisir le Tribunal arbitral du sport (Tas) afin qu’il soit candidat. Autre feuilleton.

S’agissant de la candidature de Mamoutou Touré dit Bavieux, elle continue à alimenter des débats, après avoir été placé sous mandat de dépôt dans l’affaire de la gestion de l’Assemblée nationale avec l’ancien président Issiaka Sidibé, il faut rappeler qu’il “est toujours éligible tant que, il n’est pas condamné”.

“Même étant en prison, Bavieux peut être réélu tant qu’il n’est pas condamné par la justice. Combien de personnes ont fait la prison et qu’elles continuent de gérer leur structure, après avoir sorties”, précise une source.

El Hadj A.B.H

Commentaires via Facebook :