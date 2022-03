Le centre Oasis du CHU du Point G a abrité, le vendredi 11 mars 2022, une cérémonie de remise de vivres, d’habillements et de produits sanitaires aux femmes atteintes de fistules. Elle a été initiée par le Lions Club Bamako Phoenix, dans le cadre de la journée commémorative des droits de la femme. C’était sous la présidence du président de club Lions Club Bamako, Lacine Diabaté, accompagné pour la circonstance du Directeur Générale du CHU du Point G, Ilo Bella Diall et du président de zone Lions Club Bamako, Nourdine Sanogo

Le Lions Clubs International est la plus grande organisation de clubs service dans le monde. Il est constitué d’hommes et de femmes bénévoles, épris d’humanisme et de paix et ayant pour devise : servir les autres. Il s’agit le plus souvent de personnes en difficultés comme les malades, les démunis, les handicapés, qui bénéficient de son assistance, à l’instar des mères, sœurs, filles ou proches atteintes de la fistule.

Ces personnes souffrant de problèmes urinaires sont très souvent mal comprises et rejetées par la société et même par leur conjoint, leur famille à cause des difficultés qu’elles dans les couches. Il en résulte des problèmes de stabilité conjugale et d’abandon de femmes par leurs maris et leurs familles.

En manifestant un clin d’œil de solidarité à leur endroit, le président de Lions Club Bamako s’est réjoui d’être le vecteur d’une générosité manifestée par le Lion Club Phoenix de Bamako, dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme. Composée de vivres, d’habillements et de produits sanitaires, la donation est un geste qui témoigne de la qualité des actions qui caractérisent les Lions Club, particulièrement celui de Bamako Phoenix, a-t-il laissé entendre. «En ces temps de crise et de dures épreuves pour nos populations, cette donation à tout son sens : il s’agit en fait de ‘’donner du sourire aux femmes’’, notamment celles du centre OASIS du CHU du Point G.», a-t-il indiqué, avant de justifier le choix des bénéficiaires par un devoir de solidarité et d’attention à l’endroit des sœurs du Centre OASIS du CHU du Point G, non sans les inviter à faire bon usage des donations.

Quant au Directeur Général du CHU du point G, Ilo Bella Diall, il a remercié les donateurs pour leur constance dans l’assistance et les aides annuelles qu’ils apportent au CHU du point G à travers le centre Oasis. Et de relever que le centre Oasis est constitué de femmes qui, par la faute de la maladie, sont devenues nécessiteuses qui éprouvent grand besoin d’aide. « Vous êtes venus, à l’occasion de la Journée de la femme, pour faire un don de vivres aux femmes atteintes de fistules, ainsi qu’à la direction de l’hôpital des matériaux et produits d’entretien », a martelé Monsieur Diall en recevant les dons des mains du président de zone Lions Club Bamako, Nourdine Sanogo.

Aly Poudiougou

