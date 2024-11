Lors d’un entretien téléphonique, Vladimir Poutine et Bassirou Diomaye Faye ont réaffirmé leur volonté de renforcer les liens économiques et stratégiques entre la Russie et le Sénégal. Les deux dirigeants se sont entendus pour une prochaine visite officielle du président sénégalais à Moscou.

Le Sénégal et la Russie se rapprochent de plus en plus. Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, et Bassirou Diomaye Faye, président de la République du Sénégal, ont échangé par téléphone à l’initiative de la partie sénégalaise, a indiqué le Kremlin.

Les deux chefs d’État ont réaffirmé leur volonté de consolider les relations bilatérales, traditionnellement amicales, dans les domaines du commerce, de l’économie et de l’investissement. Plusieurs projets conjoints prometteurs ont été évoqués, notamment dans les secteurs de l’énergie, des transports et de l’agriculture. Vladimir Poutine et Bassirou Diomaye Faye ont insisté sur l’importance d’une participation accrue des entreprises russes dans les initiatives économiques au Sénégal.

La situation sécuritaire en Afrique de l’Ouest, particulièrement dans la région du Sahara-Sahel, a également figuré au menu des discussions. Les deux présidents ont exprimé leur préoccupation face à l’instabilité provoquée par les groupes terroristes et ont échangé sur les moyens d’y remédier.

Au terme de l’entretien, Vladimir Poutine a invité Bassirou Diomaye Faye à effectuer une visite officielle en Russie. Une invitation acceptée avec reconnaissance par le président sénégalais, selon le Kremlin.

Cet entretien intervient dans un contexte de rapprochement marqué entre Dakar et Moscou. Ces derniers mois, plusieurs visites de responsables sénégalais et russes ont permis de renforcer les bases de la coopération bilatérale. Parmi elles, la visite de la ministre sénégalaise de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères à Moscou et celle de Mikhaïl Bogdanov, représentant spécial du président russe, à Dakar.

