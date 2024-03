La Société Malienne pour le Droit du Travail et de la Sécurité Sociale (SMDTSS), dans le cadre de son lancement officiel, a organisé le samedi 09 mars 2024 la dédicace du livre : « Repenser le statut du travail : Une contribution africaine » de son Président d’honneur, le Professeur Ousmane Oumarou Sidibé. La cérémonie a eu lieu dans l’amphithéâtre mythique de l’Ex Ecole Nationale d’Administration (ENA) du Mali, actuelle Faculté des Droits Publics. Des parents, amis et proches de l‘auteur, tout comme le monde universitaires, y étaient massivement présents.

Au présidium, outre l’auteur du livre, il y avait : le professeur Abdramane Touré, Intervenant ; Mamadou Keïta, vice-Doyen de la Faculté de Droit Public ; Salif Bagayogo, représentant du ministre du Travail ; Traoré Fatoumata Z Haïdara, Présidente intérimaire de La SMDTSS ; prof Seydou Kanté, Représentant du Recteur de l’Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako. Diarra Fatoumata Touré, membre de la SMDTSS a assuré avec brio la maîtrise de l’évènement.

Ousmane Oumarou Sidibé estime que son ouvrage est un regard salutaire, pertinent et décentré sur la question du travail aujourd’hui ! D’après lui, « La globalisation marchande n’a cessé de se heurter aux diversités géographiques, historiques, religieuses et culturelles des sociétés humaines. Aujourd’hui, elle touche à sa limite, avec son cortège de guerres, de pandémies, d’insécurités économiques et alimentaires, de migrations forcées et de destructions des milieux physiques et biologiques nécessaires à la vie humaine. Le modèle de développement et la fiction d’un travail- marchandise qu’elle promeut sont désormais en faillite. Il est temps de les repenser à la lumière des savoirs et des cultures qu’elle a disqualifiés ou écrasés ».

Fort donc de son expérience et de ses réflexions sur le droit social en Afrique de l’Ouest, Ousmane Oumarou Sidibé permet, grâce à son ouvrage, de rompre avec l’unilatéralisme et les malentendus hérités de la colonisation et fait place à l’échange d’idées et de connaissances entre les continents. Il s’agit, selon lui, de suivre la voie d’une véritable mondialisation, échappant aussi bien aux impasses de la globalisation qu’à celles des replis identitaires. Dans une langue limpide et accessible à tous, l’auteur réfute la prétention à l’universalité des catégories normatives véhiculées par les sciences sociales, pour penser et agir au plus près des réalités et des expériences du travail.

Cet ouvrage réhabilite les formes de travail inadéquates avec la définition forgée dans les pays industriels au tournant des XIXe et XX e siècles. Renvoyé à ce qu’on appelle le « travail informel », ce secteur abrite en réalité de multiples « formes » institutionnelles, riches de savoirs, de mécanismes de solidarité, d’interdits et de rituels. Ce livre participe ainsi au processus d’apprentissage réciproque, sans perdre de vue la nécessité de la diversité des modèles sociaux tout autour du monde. Car il ne s’agit pas de trouver des « ressources » appropriables et exploitables à grande échelle, mais plutôt d’établir un nouvel ordre du monde rendu solidaire par le respect des différences et l’enrichissement mutuel des expériences et des connaissances.

A l’heure où l’Organisation Internationale du Travail (OIT) vient – pour la première fois de son histoire centenaire – de désigner un directeur général originaire d’Afrique, le livre du Pr Ousmane Oumarou Sidibé propose d’établir un nouveau style de rapports avec l’Afrique francophone en s’intéressant particulièrement au statut du travail et de la protection sociale. Sur certains points, les normes du travail en Afrique paraîtront au lecteur étonnamment ” modernes “… C’est le cas par exemple des mécanismes de conciliation de la vie au travail et hors-travail ou des tontines. La lecture de l’ouvrage s’imposera à tous ceux qui souhaitent comprendre les métamorphoses du statut du travail à l’échelle du monde.

À l’heure d’une crise de la globalisation marchande, le Professeur Alain Supiot, qui a préfacé le livre « Repenser le statut du travail : Une contribution africaine », estime que la fiction d’un travail-marchandise véhiculée par les pays industrialisés dès le XIX siècle doit être interrogée par les savoirs et les cultures jusqu’alors disqualifiés. « En Afrique, si la tendance est à l’uniformisation du droit du travail portée par des firmes multinationales et des législations influencées par le néolibéralisme, Ousmane Oumarou Sidibé appelle à repenser le statut du travail à l’aune des sociétés dans lesquelles il s’inscrit. Sans idéaliser les systèmes normatifs hérités de la tradition, Ousmane Oumarou Sidibé donne à concevoir autrement que par le biais d’un modèle occidental, qui les a longtemps réduits à l’archaïsme, le « travail informel », les savoirs empiriques ou encore les solidarités traditionnelles. En invitant à mieux comprendre les spécificités de la culture juridique africaine, l’auteur ouvre la voie à un statut du travail effectif, vers plus de justice sociale », explique le Prof Supiot dans la préface de l’ouvrage.

De même, parce que l’auteur rompt avec l’unilatéralisme que le Professeur Supiot jubile que ce livre s’inscrit dans une réflexion générale sur le statut du travail dans nos vies et rappelle l’existence d’autres modes de relations professionnelles et de conceptions de l’entreprise, là où le management néolibéral tend à privilégier la productivité et la rentabilité.

NB : Le livre « Repenser le statut du travail : Une contribution africaine » de Ousmane Sidibé contient 254 pages. Il est préfacé par Alain Supiot, Professeur émérite au Collège de France. Son avant-propos est de Cyril Cosme, Directeur du Bureau de l’OIT en France et Dramane Haïdara, Directeur du Bureau régional de l’OIT à Dakar. Il est en vente en librairie depuis le 22 août 2023. Les éditions de l’Atelier (Paris) et Jimsaan (Dakar) ont publié en coédition ce livre du professeur Ousmane O. Sidibé. L’ouvrage est aussi disponible en vente à Bamako à la Libraire Bah à Azalaï Grand Hôtel et sur Amazon

Gaoussou Madani Traoré

(En encadré) Ousmane Oumarou Sidibé

Après le diplôme de l’ancienne Ecole Nationale d’Administration (ENA) du Mali et un Doctorat en Droit Privé, obtenu à l’Université de Bordeaux I en 1983, Ousmane Oumarou Sidibé a été professeur puis Directeur des Etudes et Directeur Général de l’ENA. Ousmane Sidibé est l’une des figures intellectuelles les plus respectées du Mali dont il a été ministre du travail, puis Commissaire à la réforme institutionnelle, et président de la Commission “Vérité, justice et réconciliation” après les atrocités commises par les groupes terroristes au Sahel. Il a également été Professeur à l’Université de Bamako, membre de l’Institut d’Etudes avancées de Nantes.

Ousmane Sidibé est spécialiste des questions de protection sociale en Afrique. Parmi ses travaux antérieurs, on peut citer : l’entretien publié en mars 2007 avec le professeur Rachid Filali dans la revue “Droit social” sur la politique française d’immigration (la publication d’un auteur africain dans cette revue était une première). Ou encore, également accessible en ligne, son analyse critique des usages des indicateurs de performance sociale dans les pays africains.

