Puisque le Décret n°2021-0728/PM-RM du 12 octobre 2021 portant création d’une administration provisoire du Conseil malien des chargeurs (CMC) ne prévoit aucune prolongation en dehors des six mois prévus, l’élection du futur président doit avoir lieu incontestablement à la fin de ce mois de mai 2022. Déjà, les le contentieux juridique des élections a été vidé par le jugement n°493 du 12 novembre 2021 du Tribunal administratif de Bamako. Les recours formulés devant la Cour suprême ont été rejetés. Depuis lors, rien ne s’oppose donc à l’organisation d’élection pour installer une nouvelle équipe à la tête du CMC.

A noter que ce poste d’administrateur provisoire a fait son entrée dans les textes du Conseil malien des chargeurs suite à une révision des textes pour combler une lacune. Auparavant, le contentieux juridique donnait quitus au bureau sortant de diriger la structure pendant au moins deux ans.

Transrail liquidée par le Tribunal du Commerce de Bamako

La Société Transrail, qui exploitait le Chemin de fer du Mali, a été liquidée par le Tribunal du Commerce de Bamako en son audience du 1er septembre 2021. Pour la suite du processus, la juridiction a désigné Sékou Fanta Mady Traoré, juge commissaire et Alou Badara Traoré du Cabinet Exao- Sarl Syndic.

FMOS : enfin, la promotion Pr Ali Nouhoun Diallo !

Après six ans d’études en médecine générale, 463 nouveaux Internes ont célébré leur sortie de promotion, le jeudi 12 mai 2022 dans l’amphithéâtre de la Faculté de Médecine et d’Odontostomatologie (FMOS) du Point-G. Cette promotion, la treizième du numérus clausus, est baptisée Promotion, Pr. Ali Nouhoun Diallo, une des icônes de la médecine et de l’enseignement de cette discipline au Mali et en Afrique, qui a formé des générations de médecins. Le major de la promotion est Sega Mady Dembélé. Enfin ! bon, comme on le dit, il n’est jamais trop tard !La cérémonie était placée sous le haut parrainage de Pr. Dioncounda Traoré et de Pr. Dombo Safiatou Niaré. Selon les organisateurs, les activités de cette sortie de promotion se sont poursuivies notamment à Kangaba à travers des consultations gratuites et également une visite touristique sur le site de Kuru kanfuga. Le programme a pris fin, le samedi 14 mai 2022 par un dîner au CICB.

Police : voici la promotion Cheick Abou Kéita !

La 28ème promotion des élèves sous-officiers de police porte le nom de l’Adjudant de police Cheick Abou Kéita, un fonctionnaire de police assassiné récemment à Kita dans l’exercice de ses fonctions. Ils sont donc 2960 fonctionnaires, dont 699 femmes. La cérémonie de baptême a eu lieu vendredi dernier à l’Ecole nationale de police Amadou Touré dit Ghandi, en présence du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Général de brigade Daoud Ali Mohammedine. L’Inspecteur général Soulaïmane Traoré, directeur général de la Police nationale, a appelé les élèves sous-officiers à s’inspirer du regretté Adjudant de police Cheick Abou Kéita qui fait partie de ces hommes ayant marqué de façon indélébile leur temps par le sens élevé du devoir et du sacrifice. « En entrant dans la police, vous vous engagez à lutter contre la criminalité et la délinquance car vous êtes des gardiens de la paix au service de la protection de la population et de la sécurité de ses biens ».

