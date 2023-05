Enseignement supérieur : L’Aeem luttera contre les grèves !

L’Association des élèves et étudiants du Mali (Aeem) veut user de la manière forte pour que cessent ces grèves qui paralysent des instituts d’enseignement supérieur.

Dans un communiqué en date du 15 mai 2023, l’Aeem dénonce la ‘’paralysie’’ au niveau de l’Enseignement supérieur. Depuis le 19 avril 2023, déplore son secrétaire général, Siriman Seydou Niaré, ‘’aucune avancée significative n’a été observée afin d’obtenir une solution à la grève qui devient une coutume dans nos institutions d’enseignement supérieur et qui rend incertain l’avenir de milliers d’étudiants maliens’’.

Selon le responsable estudiantin, plusieurs instituts d’enseignement supérieur se trouvent paralysés depuis 3 voire 4 mois par un arrêt de travail des enseignants. ‘’Cette situation catastrophique vient s’ajouter à une situation déjà fragile. Si notre département de tutelle laisse cette situation pourrir, c’est toute l’école malienne qui sera en danger’’ souligne-t-il.

L’Aeem relève qu’à ce jour les bacheliers de 2022 dans la majorité des facultés, instituts et grandes écoles du Mali n’ont pas encore débuté les cours. ‘’Or, nous sommes à un pas du baccalauréat et les bacheliers de 2023 seront en route vers les universités. Nos camarades passent deux années voire plus pour valider une classe. A l’exception de quelques IES, tous les autres sont touchés par ce fléau.’’

‘’Nous invitons nos camarades à attendre le mot d’ordre’’

‘’Le Bureau de Coordination, ayant épuisé tous les moyens pacifiques permettant la résolution de cette crise, se voit obligé d’entreprendre des actions fortes pour se faire entendre et décanter le plus rapidement possible cette crise qui n’a que trop duré. Nous invitons nos camarades à rester à l’écoute des mots d’ordre pour une coordination des actions …’’.

