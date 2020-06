L’ancien chef de l’Etat en disgrâce, le Général Moussa Traoré, passait la semaine dernière pour l’ultime recours national pour dénouer la situation politique qui oppose principalement les acteurs de la démocratie malienne. Au grand dam desquels l’un des dictateurs le plus honnis de l’histoire contemporaine d’Afrique a été remis sur selle et hissé au rang de référence nationale crédible et exclusive dans le sauvetage des institutions de la 3ème République. Bref, on ne saurait mieux rendre service à Moussa Traoré pour qui veut lever les équivoques sur sa réhabilitation, lui qui ne doit sa liberté qu’à une grâce présidentielle. L’ancien homme fort de l’UDPM en a sans doute savouré du petit lait surtout qu’il peut se délecter par ailleurs de partager le même mauvais sort tragique que l’un de ses plus célèbres bourreaux après sa déchéance. Comme GMT, en effet, l’ancienne procureur de son procès, Manassa Danioko, ne résiste que très faiblement à la tragédie des appels à sa démission. Son refus de rendre le tablier ne repose que sur les fondements constitutionnels d’un mandat septennal, mais avec le vide créé autour d’elle par d’autres collègues de la Cour constitutionnelle elle risque de connaître le même sort que celui qu’elle avait obligé à se décoiffer : quitter contre gré le fauteuil auquel elle s’attache tant.

L’origine de la barbe d’IBK

Les Maliens ont été étonnés de voir leur président à peine moins barbu qu’Amadou Kouffa, le redoutable djihadiste du Centre. À certains, le phénomène a inspiré de la stupéfaction mais la grande majorité en a plutôt éprouvé de la commisération de voir leur président les traits tirés, pensifs et méditatifs comme s’il était affectés par l’exacerbation de la situation socio-politique ainsi que par les appels à sa démission. Soit, mais le président de la République en est-il préoccupé au point d’en avoir plus pour son look et son élégance habituelle ? Pas évident. Plus plausible l’explication donnée par certains proches du palais présidentiel. Il nous a été rapporté, en effet, qu’IBK a récemment subi une intervention chirurgicale au menton. C’était même, semble-t-il, l’objet de son déplacement à une destination restée longtemps énigmatique, mais qui, selon toute évidence, serait lié à une rage dentaire. En définitive, la barbe inhabituelle d’IBK s’explique par la plaie provoquée par son opération. Personne ne l’aurait aperçu si l’état de son visage ne s’était révélé à la faveur d’une visioconférence, l’une des rares fois où il est apparu sans le masque qui lui servait visiblement pour un double usage ces derniers temps : le protéger contre le Covid-29 et cacher les transfigurations que sa santé a fait subir à son visage.

La Rédaction

