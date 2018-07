La grève des administrateurs civils a connu un heureux dénouement ce mardi 3 juillet 2018, en fin d’après-midi, grâce à l’implication personnelle du Premier ministre SoumeylouBoubèye MAIGA, a-t-on appris d’un communiqué de la Primature. Réunis à la Primature aux environs de 18 heures pour un ultime round de négociation, le Syndicat des Administrateurs civils (SYNAC), le Syndicat libre des travailleurs du Ministère de l’Administration territoriale (SYLMAT) et le Gouvernement, représenté par le Ministre de l’Administration territoriale, M. Mohamed AG ERLAF, ont signé sous les regards du Chef du Gouvernement, un protocole d’accord qui met fin à la cessation de travail observée depuis le 25 juin 2018 par les personnels du commandement territorial.Le texte du protocole d’accord stipule que le SYNAC et le SYLMAT acceptent l’offre du gouvernement d’une grille salariale commençant à l’indice 460 et finissant à l’indice 1210.

Dès la signature de l’accord, les syndicalistes par la voix de leurs signataires MM. Ousmane Christian DIARRA et Olivier TRAORE, ont appelé leurs militants à lever le mot d’ordre de grève et à reprendre le travail le mercredi 4 juin 2018 à 7H 30 précises. Ils ont en outre indiqué que leurs syndicats respectifs, soucieux de la préservation des intérêts supérieurs de la nation malienne et amplement satisfaits par les concessions faites par le gouvernement, ont décidé de reprendre le travail afin que le processus électoral poursuive son cours normal. Les responsables syndicaux ont donné l’assurance que des mesures appropriées seront prises de manière à ce que les jours de grève observés n’affectent en rien le calendrier électoral.

Présidentielle au Mali: 24 candidatures validées par la Cour constitutionnelle

La Cour constitutionnelle du Mali a validé hier mercredi vingt-quatre candidatures au cours de la proclamation définitive de la liste des candidatures à la présidentielle du 29 juillet.Une décision définitive «sans recours», a indiqué le président de la Cour Constitutionnelle. Au finish, seuls six candidatures au lieu de 13 suivant la proclamation provisoire ont été rejetées majoritairement pour non-paiement de caution et pour défaut de parrainage.

Ainsi, les candidats en lice sont : Ibrahim Boubacar Keïta ; Aliou Diallo ; ChoguelKokallaMaiga ; Harouna Sangaré ; Daba Diawara ; Diébou Ndiaye Kanté ; Dramane Dembélé ; HousseinyAmionGuindo ; AdamaKané ; Kalifa Sanogo ; Mamadou Oumar Sidibé ; Mamadou Igor Diarra ; Modibo Kadjoké ; Modibo Koné ; Modibo Sidibé ; Mamadou Traoré ; Mohamed Ali Bathily ; Moussa Sinko Coulibaly ; Oumar Mariko ; Soumaïla Cissé ; Cheick Modibo Diarra ; Hamadou Touré ; Yeah Samaké ;MountagaTall.

Présidentielle 2018 : Sabati 2012 soutient la candidature d’IBK

C’était la principale décision prise lors de la conférence nationale sur les élections et la gouvernance du bureau nationale du mouvement Sabati 2012, tenue hier mercredi au siège du mouvement sis à Ouolofobougou Bolibana. Cette rencontre a eu lieu sous la présidence du président national du mouvement Sabati 2012, Moussa Boubacar Bah. A cette occasion les délégués venus de l’ensemble des régions du Mali et du District de Bamako, ont à l’unanimité décidé de soutenir la candidature du président candidat SEM Ibrahim Keita, comme en 2013. « Le président de la République, SEM Ibrahim Boubacar Keita, durant son 1er mandat, a, toujours été à l’écouté des religieux. Il a également satisfait à toutes les doléances du mouvement Sabati 2012. C’est pourquoi, nous avons décidé de renouveler notre soutien à sa réélection à la tête du pays», a déclaré Moussa Boubacar Bah.

IBK sur France 24 : “Pour vaincre le terrorisme, il faut s’en donner les moyens”

Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, dit “IBK”, a accordé un entretien à France 24 en marge du sommet de l’Union africaine qui se tient à Nouakchott, en Mauritanie. Il revient notamment sur les attentats de ces derniers jours à Sévaré et à Gao, sur la lutte contre le terrorisme, ainsi que sur le financement du G5 Sahel.

“Il est impossible de réussir la lutte contre le terrorisme si l’on n’en a pas les moyens”, affirme sur France 24 Ibrahim Boubacar Keïta, qui essaie de “faire comprendre” cette idée à ses “partenaires américains”.

Le président malien appelle par ailleurs à revoir le mandat confié à la Minusma, la Mission de l’ONU au Mali. “Comment voulez-vous donner un mandat de maintien de la paix dans une zone qui n’est pas en paix ?”, s’interroge-t-il.

Dans cet entretien, Ibrahim Boubacar Keïta s’exprime également sur les accusations de l’ONU à l’égard de l’armée malienne, ainsi que sur l’élection présidentielle prévue au Mali le 29 juillet. “Je suis un démocrate”, conclut celui qui est candidat à sa propre succession.

SAN : Session de formation sur les élections

Le lundi dernier, une cinquantaine de représentants des partis politiques ont tenu une session de formation sur les élections. Selon les initiateurs, l’objectif de cette formation est de renforcer les capacités des participants, afin qu’ils puissent veiller aux intérêts du candidat ou du parti politique qu’ils représenteront le jour du vote. Elle fut organisée par le centre Malien pour le dialogue Inter parti et la Démocratie, sous le financement de la Fondation OSIWA.

Village de Bombou: Affrontements entre peuhls et chasseurs

La semaine dernière, dans le village de Bombou, cercle de Koro, des échanges de tirs ont eu lieu entre les populations peuhls et les chasseurs. Ces affrontements meurtriers ont occasionné complètement la destruction du village. Selon plusieurs sources, il y aurait des morts et des blessés.

Par ailleurs, le fils du chef de village de Banagakou et un homme d’un âge avancé ont été assassinés par des hommes armés non identifiés.

GAO : Echanges sur le processus électoral

Sur l’initiative du Cercle de réflexion des femmes de la Cité des Askia, s’est tenue le dimanche dernier, une session de formation sur le processus électoral. Son but : conduire à l’élaboration des messages de sensibilisation radiophonique, afin d’informer les populations sur les enjeux du scrutin.

