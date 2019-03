Composé de 15 ambassadeurs accompagnés de plusieurs autres responsables de la mission étaient présente à l’aéroport pour accueillir la délégation venue de New York. Cette mission de haut niveau a pour but d’évaluer la mise en œuvre de mesures prioritaires mentionnées au paragraphe IV de la résolution 2423(2018)du conseil de sécurité des Nations-Unies. Pour accélérer la mise en œuvre de l’accord pour paix et la réconciliation nationale du Mali, des opérations de cantonnements,de désarmement, des mesures de développement socio-économique du nord du Mali ont été mises en place.À noter que depuis 2013,c’est la quatrième fois que le conseil de sécurité se rend ici au Mali.

Attaque de Boko Haram au Niger

IBK exprime toute sa compassion à ses frères et condamne cet acte « odieux »

Suite à l’attaque terroriste de Boko Haram survenue dans la nuit du jeudi 21 au vendredi 22 mars 2019 et ayant coûté la vie à 8 civils et blessés maints autres, le président de la République malienne, Ibrahim Boubacar Keita, a exprimé toute sa compassion à ses frères nigériens. Cette attaque est survenue dans le village de Dewa Kargueri, dans la commune de Gueskerou.

Le chef d’État a condamné cet « acte odieux, lâche et injustifiable qui vise uniquement à saboter les efforts de développement, de sécurisation et de stabilisation des régions du Sahel et du Bassin du Lac Tchad. »

La Rédaction

