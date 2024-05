Le ministre Guindo apporte son soutien au cinéaste Cissé

Le Carosse d’or décerné au réalisateur Souleymane Cissé, lors du Festival de Cannes, en mars 2023, a été l’objet de vol. «La nouvelle de la disparition de ce trophée suscite aujourd’hui un émoi collectif et une indignation profonde chez tous les Maliens», a déclaré le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme. En soutien au cinéaste, Andogoly Guindo a lancé un appel à la mobilisation. Il a invité autorités publiques et population à conjuguer leurs efforts afin que soit retrouvé ce trésor national.

L’Armée malienne annonce la mort de Hugo

Dans un communiqué en date du 29 avril 2024, l’Etat-major général des Armées maliennes a annoncé l’élimination d’un important chef terroriste étranger dans le secteur d’Indélimane, cercle d’Ansongo, région de Gao. Abou Houzeifa alias Hugo est l’un des chefs militaires de l’Etat islamique au grand Sahara (Eigs), un groupe armé djihadiste très actif dans la Zone des Trois Frontières.

Aguel-hoc : reddition d’un groupe d’hommes armés

L’Etat-major général des Armées a publié, le 30 avril 2024, un communiqué dans lequel il informe l’opinion publique de la reddition d’un groupe d’hommes armés à Aguelhoc dans le cercle de Tessalit, région de Kidal. «Ces hommes armés se sont présentés pour rendre volontairement tous leurs équipements constitués de 5 véhicules, de matériels de guerre composés de mitrailleuses, de munitions et divers équipements militaires. L’Etat-major général des Armées rassure des bonnes dispositions en cours de traitement et de la gestion de ces hommes et des équipements réceptionnés».

