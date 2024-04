Annoncé à plusieurs reprises depuis la fin de son traitement médical en Algérie, l’imam de Badalabougou ne pointe toujours pas le nez. C’est avec le mal du pays, certainement, que d’Alger il aurait regagné l’Arabie Saoudite pour une rencontre de la communauté sunnite dont il est le leader au Mali. En témoigne pour le moins sa récente sortie où l’exaspération le dispute aux justifications incohérentes. Mahmoud Dicko en avait profité, en effet, pour s’étendre sur les péripéties de sa partition dans la lutte ayant entrainé la chute d’IBK, un ami auquel il reconnaît être plus redevable qu’aux politiques avec lesquels il a cheminé pour ce faire. C’est sur un ton de regret mêlé à l’amertume qu’il se défend d’avoir volontairement retiré le pouvoir à IBK – qu’il a jadis contribué à intronisé – pour le remettre à des hommes politiques mécréants et sans grande crédibilité. Ça n’est pas toujours été la posture de l’imam Mahmoud Dicko vis-à-vis d’IBK. On se rappelle, en effet, que lorsqu’il cheminait et battait le pavé avec les mêmes politiques contre le régime de son défunt ancien ami, l’ancienne autorité morale du M5-RFP et non moins précurseur de la CMAS s’en donnait à cœur-joie au point dans une lutte qui lui avait même inspiré une rédemption publique auprès du peuple malien pour avoir contribué à l’avènement d’IBK au pouvoir.

Le PM Choguel est-il lucide ?

La question se posait déjà avec tant d’acuité à chaque retour du Premier ministre de transition de ses alitements successifs. Elle se justifie davantage avec la récente sortie que lui avait inspirée la tournure spectaculaires événements électoraux au Sénégal. Intervenu dans la foulée des revendications d’un retour à l’ordre constitutionnel au Mali, Choguel Maïga, sans doute pour sortir le Mali d’une déconvenue tyrannique, a pris tous ses concitoyens démocrates de contrepied en présentant l’avènement de Bassirou Diomaye Faye sous des traits plutôt étranges. À force d’efforts et de vaines tentatives de le dévier de sa portée démocratique, le PM de transition est tombé dans la trivialité en laissant entendre que l’élection du jeune opposant sénégalais ne résulte pas d’un fait démocratique mais d’une volonté du peuple. Choguel Maïga lui a même trouvé des similitudes avec le cas malien où les acteurs échouent depuis 2020 à arracher aux putschistes l’organisation d’élections. Ce faisant, le chef du gouvernement étale somme toute la dimension de ses relations conflictuelles avec la démocratie au point d’en ignorer la signification. Car c’est bien ignorer le sens de la démocratie que de la dissocier d’une volonté du peuple

Quid des 150 millions de litres de gasoil ?

Attendu depuis belle lurette pour soulager la production électrique, les millions de litres de carburant annoncés viendront finalement du Niger. C’est du moins ce qu’il ressort du deal récemment passé entre les autorités des deux pays très complices dans le cadre de l’AES. Intrigant tout de même Bamako et Niamey d’engagement pour des quantités tout juste équivalentes à celles que Moscou avait jadis gratuitement promises au Mali en guise de solidarité face à la crise énergétique. En tout cas, aussitôt cette promesse faite que sa concrétisation est plongée dans l’opacité au point que mot n’a été plu pipé sur le carburant russe. Ni pour louer la générosité de Poutine, ni pour décrier un manquement à la promesse le cas échéant. L’histoire rappelle une certaine quantité de pétrole vénézuélien généreusement offert par Hugo Chavez dont les bénéficiaires maliens n’ont jamais vu la couleur. On apprendra plus tard que la donation s’est noyée dans le circuit imperméables des compensations entre pétroliers tel qu’il était impossible de savoir comment le peuple en a bénéficié. Saura-t-on le secret des connexions éventuelles entre le carburant gracieusement offert par la Russie et la même quantité obtenue auprès Niger à un prix qui défie toute concurrence ?

