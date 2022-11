L’élève a-t-il surplombé le maître ? Cette interrogation est très répandue sur les lèvres de ceux qui veulent voir des similitudes entre les deux pouvoirs putschistes du Mali et du Burkina Faso. Après un deuxième coup de force à l’image de la destitution de Bah N’Daou par Assimi Goita, une certaine visite du capitaine IB Traoré à Bamako, sa toute première à l’étranger, aura beaucoup contribué à conforter cette perception. Beaucoup se sont en effet empressés de l’attribuer à un passage initiatique à l’école malienne avant d’être démentis au fil des épisodes qui singularisent le nouveau régime burkinabé. Celui-ci se distingue notamment par un renoncement volontaire aux émoluments et beaucoup d’autres avantages liés aux hautes fonctions étatiques, la réduction du train de vie de l’Etat en général, la présence d’officiers supérieurs au front en lieu et place des somptueux bureaux, etc. Toutes choses qui différencient nettement la trajectoire du nouveau pouvoir burkinabé du nôtre. Ça n’est pas tout. Les options de l’apprenti putschiste sont en outre confortées par une évidente longueur d’avance de son peuple dans la perception des racines de l’insécurité. En atteste la mobilisation massive des populations burkinabé, la semaine dernière, pour protester contre le phénomène djihadiste au nom duquel par centaines et par milliers certaines de leurs citoyens sont contraints au déplacement pour échapper à la sentence capitale de coreligionnaires. Or il n’est point évident qu’une démarche similaire puisse prospérer au Mali ou même retentir favorablement au Mali tant les autorités paraissent frileuses devant d’éventuelles cellules islamistes potentiellement hostiles à toute indexation de la religion dominante.

Les villages de Tominian abandonnés aux engins explosifs

Si la terreur se généralise au Mali, elle prend des proportions toutes particulières dans le cercle de Tominian avec le sentiment d’abandon qu’éprouvent les populations de cette localité. Ici, le règne de la terreur et de la violence est tel que chaque famille est dotée de son propre arsenal de guerre, au prix notamment de ressources tirées dur labeur agricole qu’elles abattent annuellement sur des terres particulièrement arables. Il n’empêche qu’ils observent impuissants leurs récoltes partir en fumée suite aux incendies répétitifs de leurs champs par des groupes djihadistes. Le refus de leur faire allégeance est passé par-là et oblige par ailleurs les habitants de nombreux villages à abandonner leur terroir au profit d’envahisseurs sporadiques et au risque d’être vouées à leur potence. De nombreux chefs de villages ont ainsi été froidement exécutés, rapport-TV-on, et le comble est que les cris de détresse ne trouvent presque pas d’échos du côté des forces de défense et de sécurité. Celles-ci, selon plusieurs témoignages, préfèrent le plus souvent pour l’immobilisme et restent inactifs à quelques encablures des événements dramatiques que ne manquent pas de leur signaler les populations quand l’état du réseau téléphonique leur permet d’alerter. Il arrive ainsi que des engins explosifs détectés par les populations locales demeurent pendant longtemps des menaces potentielles faute d’intervention pour les désamorcer.

Déplacés laissés pour compte à Gao

Chassés par les djihadistes et de crainte de perdre vies et biens, les paisibles PDI (Populations Déplacées Internes) de la Cité des Askia ne savent plus à quel saint ses vouer. Ils sont pourchassés jusque dans leurs derniers retranchements par leurs bourreaux et trouvent désormais refuge par milliers dans les environs de Gao. Lesdits concitoyens proviennent de Tessit, de Djebok et de nombreuses autres localités abandonnées aux mains des djihadistes. En se sauvant de la rigueur des lois islamistes en pleine expansion dans le septentrion malien, ils n’auront pas réussi à sauver leurs vies. Plus d’une dizaine d’entre eux ont succombé, la semaine dernière, à une fusillade ayant également occasionné dans leur camp de nombreux blessés graves admis au centre hospitalier de Gao. Leur présence en zone périurbaine est certes diversement perçue dans l’opinion locale, mais les populations n’en sont pas moins horrifiées par la posture indifférente avec laquelle le drame a été accueilli par les autorités. Et pour cause, l’événement tragique a été mis sous le boisseau et ses nombreuses victimes n’ont fait l’objet du moindre clin d’œil ou compassion de la part des officiels. Pas d’élément médiatique ni de communiqué officiel sur la fusillade massive, de quoi conforter le sentiment d’abandon qu’éprouvent les populations à mesure que les horreurs du genre s’enchaînent depuis le départ des forces étrangères.

