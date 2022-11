Pour des faits d’atteinte aux biens publics portant sur la gestion d’un fonds de plus de 10 milliards de FCFA, lié à la maladie à coronavirus, le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Mali (CCIM), Youssouf Bathily, son Secrétaire général Cheick Oumar Camara et son Comptable Lamine Sacko ont été placés, hier mercredi 23 novembre 2022, sous mandat de dépôt par un juge d’instruction du Pôle économique et financier de Bamako.

Incendie à la zone industrielle : D’importants dégâts matériels enregistrés

Hier, mercredi 23 novembre 2022 dans la matinée, un incendie s’est déclaré dans la zone industrielle en Commune II du district de Bamako.

Pendant plusieurs heures, les équipes de la Protection Civile, appuyées par des camions-incendies de l’Asecna de l’Aéroport international Président Modibo Kéïta, ont lutté pour venir à bout de cet incendie.

Si aucune perte en vie humaine n’est à déplorer, d’importants dégâts matériels ont été enregistrés.

