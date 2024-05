Ces derniers temps, l’islam et ses symboles font l’objet de blasphème et de profanation récurrents de la part de certains individus. Pis, les auteurs de ces actes publient leurs sales besognes sur les réseaux. Ce qui donne à leurs actes un caractère cybercriminel. Mis au parfum de ces actes ignobles, le procureur a indiqué avoir ouvert une enquête judiciaire à l’encontre de ces personnes non encore identifiées encore moins localisées. Selon le procureur, ce sont des agissements susceptibles de constituer des infractions à loi pénale. Néanmoins, il a affirmé que ces actes ne laissent aucun doute sur l’intention malveillante de leurs auteurs qui “cherchent à provoquer des troubles à l’ordre public sur fond de confrontation à connotation religieuse”. En rassurant les musulmans qu’aucun agissement infractionnel ne sera toléré, le procureur Adama Coulibaly a exhorté à la retenue.

Transport Public : La vignette-TTR en vente aux points habituels

Dans un communiqué publié le mercredi 15 mai, la direction générale des impôts a annoncé le démarrage de la vente, au titre de l’année 2024 la Taxe sur les transports routiers. Cette taxe appelée vignette-TTR, est disponible, à en croire la direction générale, aux points de vente habituels que sont : la direction générale des impôts à l’ACI 2000 Hamdallaye, la direction des grandes entreprises à Quinzambougou, les centres des impôts des moyennes entreprises CIME 1 et CIME 2, les centres des impôts des six Communes du district de Bamako, les centres des impôts des régions et des cercles.

Légendes : Des monuments, rues etc. baptisés ou rebaptisés

Dans les jours à venir, le gouvernement du Mali compte baptiser, voire rebaptiser des rues, espaces, édifices publics et monuments du pays. Pour ce faire, le ministère de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme a été chargé, à travers la Commission nationale de baptême des lieux publics, d’élaborer un programme de baptême et rebaptisation aux noms de certaines grandes figures de l’histoire du Mali. Ce programme de baptême et de rebaptisation concerne à la fois Bamako et les capitales régionales. Par cette démarche, le gouvernement avance sa volonté de reconnaitre et de magnifier le mérite de certaines légendes du Mali. “Le Mali, pays au passé glorieux, chargé d’histoire, de riches cultures et de civilisations anciennes, a regorgé de grandes figures qui ont dédié leur vie à la nation et demeurent à jamais dans la mémoire collective. Cependant, force est de reconnaitre que de nombreux hommes et femmes exceptionnels qui ont réalisé des actions patriotiques sont tombés dans l’oubli”, peut-on lire dans le communiqué du conseil des ministres du mercredi 15 mai. Avec l’attribution du nom de l’ancien footballeur international Salif Kéita dit Domingo au stade Omnisports de Kati, récemment rénové, l’on peut aisément comprendre que le programme a commencé depuis le jeudi 16 mai.

Education nationale : Démarrage des examens de fin d’année

Alors que l’année scolaire tire vers sa fin, le ministre de l’Education nationale vient d’informer du démarrage des examens de fin d’année scolaire 2023-2024. Les épreuves anticipées ont démarré le 17 mai 2024 avec les travaux pratiques du Certificat d’aptitude professionnelle, au titre de l’enseignement technique et professionnel et les épreuves anticipées de l’éducation physique et sportive pour le compte du diplôme d’études fondamentales, au titre de l’enseignement fondamental. Selon le département ministériel, pour le Certificat d’aptitude professionnelle, 10 763 candidats composent dans les différentes filières industrielles et les épreuves se sont déroulées du 17 au 22 mai 2024 dans 20 Académies d’Enseignement sur 26. Pour le diplôme d’études fondamentales, l’effectif des candidats est de 349 080. Ces épreuves sont programmées du 17 au 31 mai 2024 dans toutes les Académies d’enseignement. Les épreuves écrites du Certificat d’aptitude professionnelle et celles du diplôme d’études fondamentales se dérouleront respectivement du 27 au 30 mai 2024 et du 3 au 5 juin 2024, a annoncé le ministère.

Rassemblées par

Alassane

Commentaires via Facebook :