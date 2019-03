Ce Dimanche vers 5h du matin, les terroristes ont lancé une attaque contre la position des Famas à Dioura, commune de Karéri, dans le cercle de Ténenkou (région de Mopti).

Ces individus armés non identifié étaient à bord des Puck UP équipés des 14.5, des 12.7 et des lances roquettes. Selon nos sources les Famas ont replié bilan: 1 citerne, 1 camion et 1 pickup ont été brulés.

Le bilan de l’attaque selon des sources locales et militaires serait très lourd. Au moins 16 militaires ont été tués et 8 autres portés disparus et du matériel emporté par les assaillants.

MINUSMA: La chine envoie un contingent de 395 soldats au Mali

La Chine va envoyer son septième groupe de 395 soldats de la paix au Mali dans le cadre de la mission des Nations Unies de maintien de la paix, en mai, a rapporté la CCTV.

Le prochain contingent de soldats chinois comprendra une unité de garde composée de 170 hommes, 155 sapeurs pompier et une unité médicale de 70 hommes. Ils s’acquitteront de tâches telles que réparer les routes, les ponts et les pistes d’atterrissage dans les zones de mission, protéger le quartier général dans les zones de guerre et soigner les malades et les blessés.

Le 12 juillet 2013, le premier groupe de soldats de la paix chinois au Mali a été officiellement formé à Harbin, dans la province du Heilongjiang (nord-est de la Chine). Depuis lors, la Chine a envoyé 22 000 militaires depuis le début des opérations de maintien de la paix de l’ONU en 1990.

Source: beninwebtv.com

