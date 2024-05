Pèlerinage aux lieux saints de l’islam : Le 1er vol pour la filière gouvernementale prévu le 30 mai

Le plus jeune pèlerin a 22 ans et le plus âgé a 85 ans

Dans un entretien à bâtons rompus, le directeur général de la Maison du Hadj, Dr. Abdoul Fatah Cissé, fait le point sur les préparatifs Hadj 2024, notamment les changements majeurs apportés par la partie saoudienne, le taux d’inscription, la date de départ et les montants du hadj pour la filière privée mais aussi gouvernementale.

Pour le directeur général de la Maison du Hadj, Dr. Abdoul Fatah Cissé, des changements majeurs ont été apportés à l’organisation du Hadj -2024. La campagne de cette année est différente de celle de l’année dernière et des années précédentes. “D’abord, depuis le 24 mars, les inscriptions devaient logiquement prendre fin. Et aujourd’hui, nous avons dépassé 80 % du taux d’inscrits. Nous sommes en train de démarcher nos partenaires saoudiens pour qu’ils puissent prendre les retardataires. Nous sommes en train de respecter le chronogramme de la partie saoudienne, les contrats sont déjà signés. Le premier vol pour la filière privée est prévue pour le 23 mai et le 30 mai pour la filière gouvernementale”, précise le directeur général de la Maison du Hadj. Il se dit convaincu que le Mali va tirer des enseignements de l’organisation de cette année pour être en règle l’année prochaine. Mais, déjà, pour Dr. Cissé, il y a de nombreux motifs de satisfaction pour les préparatifs de cette année. “80 % des pèlerins ont déjà fini avec la formation pour le Hadj, ils sont en train de faire des visites médicales et la vaccination qui sont aussi des étapes importantes pour le processus”, rappelle-t-il. Il a ajoute que tout comme en 2023, le Hadj 2024 est ouvert à tous les âges pour preuve, il révèle que le plus jeune pèlerin (une dame) a 22 ans et le plus âgé a 85 ans.

S’agissant des contraintes pour l’organisation, Abdoul Fatah Cissé d’ajouter que c’est surtout au nouveau chronogramme à savoir : comment travailler pour sensibiliser davantage les pèlerins pour qu’ils s’inscrivent vite pour être dans le délai.

Autre changement qui a apporté un plus dans l’organisation du Hadj pour la Maison du Hadj, c’est le transfert de fonds des pèlerins en Arabie saoudite. “Le transfert des fonds est maintenant canalisé, il n’y a qu’un seul circuit maintenant contrairement aux autres années”, souligne-t-il. Et d’ajouter que l’Arabie saoudite a interdit systématiquement tous les autres visas pour faire le hadj excepté le visa Hadj. “Celui qui sera pris avec un autre visa différent du visa Hadj sera sanctionné avec tous ses complices.

Car les autorités saoudiennes sont très strictes sur ces mesures là.

A notre niveau nous avons averti nos partenaires par rapport à ces mesures. Les gens qui vont avec des visas différents de celui du Hadj font la fraude, car ils ne vont pas payer les frais de pèlerinage pour Mina et Arafat et ils vont aller prendre la place de ceux qui ont payé. Ce n’est pas juste”, soutient le directeur général de la Maison du Hadj.

Autre changement majeur introduit par la Maison du Hadj afin de mettre fin à la spéculation dans l’organisation du Hadj, c’est l’adoption des textes. “Aujourd’hui, il y a plus de 500 agences qui veulent tous des quotas, c’est pourquoi nous avons décidé d’assainir le secteur pour éviter la spéculation. Car on donnait auparavant des quotas à des agences de voyage qui n’avaient même pas de pèlerins. Maintenant, c’est organisé de telle sorte que celui qui a des pèlerins a le quota ; sans pèlerins pas de quota”, martèle-t-il.

Notons que le quota pour le Mali est de plus de 13 000 pèlerins et le montant s’élève à 4166 425 FCFA pour la filière gouvernementale et 4 675 000 pour la filière privée tous frais confondus.

Le directeur de la Maison du Hadj a bon espoir quant à la réussite de la campagne de cette année dont le premier vol est prévu dans 13 jours.

Kassoum Théra

