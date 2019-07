Le Mali, à travers le commissaire principal Oumar Ousmane, était à l’honneur à l’Ecole nationale supérieure de la police (ENSP) Saint Cyr en France. Notre compatriote, faut-il le souligner, a été classé major de l’ENSP Saint Cyr (France) au titre des cadres de police étrangers pour l’année 2018-2019. Il a reçu sa distinction des mains du Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’intérieur Laurent Nuñez.

Aux âmes bien nées la valeur n’attend point le nombre des années”. Cette citation sied bien au jeune commissaire principal de police Oumar Ousmane qui vient aux termes d’une année de formation à l’ENSP se hisser major de promotion parmi 15 nationalités différentes des pays d’Afrique, d’Asie et même d’Amérique.

Si l’école Saint Cyr est réputée c’est surtout au niveau de la qualité de la formation dispensée et le mode d’intégration pour les étrangers qui se fait à travers un concours international à l’ambassade de France. Au Mali, sur 12 postulants, seul Oumar Ousmane a été retenu. Il a rejoint 14 autres cadres policiers de divers continents qui ont suivi la formation. Après presqu’une année de formation, Oumar Ousmane s’est détaché du lot et a été classé major de la promotion. Il a reçu sa médaille des mains du Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’intérieur Laurent Nuñez représentant le ministre Christophe Castaner. C’était en présence de nombreuses personnalités dont le directeur général de la police de France et des diplomates.

“Je dédie cette récompense à la nation malienne, à l’Etat malien, à mes chefs hiérarchiques, à mes collègues policiers et surtout aux villes de Tombouctou et Gao qui m’ont vu naître et grandir”, a laissé entendre Oumar Ousmane en marge de la cérémonie de distinction.

A noter que le commissaire principal Oumar Ousmane est de la 11e promotion de l’Ecole nationale de police (2007-2008) qui porte le nom du magistrat-colonel Sambou Soumaré où, il a été classé également vice-major de promotion.

Détenteur d’un master 2 en sécurité intérieure de l’Université Jean Moulin de Lyon III en France, Oumar Ousmane a durant cette formation animé plusieurs conférences notamment “Regards croisés sur la sécurité intérieure”, organisée par l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN).

Instructeur permanent à l’Ecole de maintien de la paix Alioune Blondin Bèye, il a participé à des stages de haut niveau sur la sécurité et le terrorisme en Espagne, en Turquie, en Italie, en Côte d’Ivoire, Alger, entre autres.

Kassoum Théra

