Ses partisans parlent d’enlèvement et promettent de rompre le silence si leur idole n’est pas libérée dans les meilleurs délais. Mais cependant ce qu’il faut retenir de l’interpellation de Clément Mamadou Dembélé, l’activiste qu’on parle de séquestration ou d’enlèvement peu importe par des hommes cagoulés, selon ses proches « il serait aux mains de la toute puissante DGSE », à savoir sur le motif de son arrestation, dérangerait-il ? Ce que le temps nous en dira mieux. L’activiste, nous l’avons dit par le passé dans nos précédentes parutions, c’est mieux de critiquer mais il ne serait pas non plus le seul au Mali de dénoncer la mauvaise gouvernance, voire l’exception au delà c’est le seuil aussi de l’intolérable franchi et qui semble avoir été le sport favori du coordinateur de PCC vient de lui rattraper. Notre alerte à l’époque servait à attirer l’attention de l’opinion y compris lui-même.

L’incitation à la violence et la désobéissance civile par l’armée sonnent tout l’entendement qu’il aurait dépassé les limites si c’est bien ce qui serait son motif d’interpellation.

BS

Commentaires via Facebook :