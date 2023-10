Police et Protection civile : Lancement du recrutement de 700 éléments

Il s’agit de 600 gardiens de paix pour la Police nationale et 100 sapeurs du rang pour la Protection civile. Tout candidat doit être âgé de 18 ans au moins et 28 ans au plus

La résolution de la crise sécuritaire qui prévaut dans le pays nécessite un recrutement massif des éléments des Forces de défense et de sécurité. Depuis 2020, les autorités de la Transition s’attèlent à relever ce défi afin de ramener la paix et la quiétude dans notre pays.

Après l’Armée l’année dernière, c’est au tour de la police de renforcer son effectif quand on sait qu’après son processus de militarisation, elle est appelée à se déployer sur le terrain, particulièrement dans les localités de conflit et celles-là. reprises par l’État après de longues années sous l’emprise des groupes terroristes.

Ainsi, dans un communiqué rendu public hier, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de brigade Daoud Aly Mohammedine, a annoncé l’ouverture d’un recrutement de jeunes Maliens désireux faire carrière à la Police nationale et à la Protection civile. Le communiqué précise que pour le compte de la Police nationale, il sera procédé au recrutement de 600 gardiens de paix cette année. En ce qui concerne la Protection civile, son effectif sera étoffé de 100 nouveaux sapeurs du rang.

Les critères de recrutement au niveau de la Police sont les suivants : tout candidat doit être âgé de 18 ans au moins et 28 ans au plus, être exclusivement de nationalité malienne, volontaire, célibataire. Il doit également satisfaire à une enquête de moralité, jouir de ses droits civiques et avoir une bonne aptitude au service militaire. Les pièces à fournir par le postulant sont : une copie d’acte de naissance, un certificat de nationalité malienne, un casier judiciaire, une attestation du Diplôme d’études fondamentales (DEF), une attestation de non titulaire d’un diplôme supérieur au BAC, une copie légalisée de la carte Nina ou la fiche individuelle, un certificat de résidence, une attestation de célibataire sans enfant et la copie d’une carte d’identité en cours de validité.

Les dossiers doivent être déposés à Bamako du 23 au 29 octobre 2023, dans les commissariats de police, à la direction régionale de la police du District de Bamako et à la Brigade spéciale d’intervention (BSI). Dans les régions, les dossiers sont déposés auprès des directions régionales de la police. Ce recrutement intervient à un moment où notre pays fait face à une horde de terroristes et de trafic de tout genre menaçant son existence.

Le Mali, depuis l’adoption de la résolution 2690 par le Conseil de sécurité des Nations unies, est en quête de son intégrité territoriale à travers la rétrocession des différents camps occupés par la Minusma. C’est pourquoi, les autorités de la Transition avec à leur tête, le chef de l’État, le colonel Assimi Goïta, mettent les bouchées doubles en dotant les Forces de défense et de sécurité maliennes d’équipements adéquats et en étoffant leurs effectifs. d’année en année.

L’objectif est d’assurer un maillage territorial en procédant à des recrutements aussi bien dans l’armée, à la police, à la protection civile et dans bien d’autres corps. Toute chose qui contribuera à la libre circulation des personnes et de leurs biens dans un Mali apaisé et sécurisé. Ces deux corps ont été militarisés pour donner du tonus à la paix et à la quiétude.

Namory KOUYATÉ

