Afin de soulager les souffrances du personnel de la maternité de la Police nationale et des populations riverains dans la recherche d’eau potable, l’entreprise Zoul Ca Ada a, dans le cadre de la Responsabilité sociétale des entreprises (Rse), offert gracieusement à la Police Nationale un forage. La cérémonie de remise présidée par le directeur général adjoint de la Police nationale, le Contrôleur général de police Moussa Boubacar Mariko, s’est déroulée le vendredi 16 août 2019 dans l’enceinte du Groupement mobile de sécurité (Gms).

es notes des tambours de la section fanfare de la Police nationale ont donné le ton de cette cérémonie. Ainsi, visiblement très émus, le Commandant en chef du Gms, le Commissaire divisionnaire Sirima Bah Tangara, dans son discours de bienvenue, a déclaré que ce geste est symbolique, mais plein de significations. “Ce forage permettra de soulager la souffrance de nos infirmières qui passaient de maison en maison pour la recherche de l’eau” a-t-il martelé.

Il s’est dit satisfait de cette réalisation en souhaitant que d’autres donateurs s’inspirent de ce genre dans les jours à venir. “Je souhaite que sa soit des châteaux et même si je trouve six de ce type cela me fera énormément plaisir”, a-t-il ajouté.

Pour sa part, le représentant de l’entreprise Zoul Ca Ada, Mamadou Lamine Ly, a affirmé que sa société n’en est pas à sa première donation. “Chaque année nous fournissons des forages aux populations et en plus nous équipons les centres de santé” a-t-il dit. Il a ensuite demandé aux populations d’en faire bon usage avant d’ajouter qu’il prendra acte de la requête du Commandant en chef. “Monsieur le Commandant je porterai votre requête à la Direction Générale pour qu’ensemble nous voyions ce qu’il y a lieu de faire”, a-t-il conclu.

Quant au directeur du Service des Affaires sociales de la Police, le Commissaire divisionnaire Mamady Coulibaly, il a remercié Zoul Ca Ada pour la construction de ce joyau à la maternité de la Police nationale. Selon lui, le forage a coûté plus de trois millions de francs Cfa et sa capacité est estimée à deux mille litres d’eau. “Ce forage est une action hautement sociale et va permettre à notre maternité de se faire un environnement sain afin d’éviter les risques d’infection néonatale et nosocomiale” a-t-il précisé.

Pour le directeur général adjoint de la Police nationale, ce système d’adduction d’eau entièrement financé par l’entreprise Zoul Ca Ada est une action symbolique et patriotique. Et de poursuivre que ce forage permettra aux habitants du Gms et la population riveraine de se ravitailler en eau potable. Il a remercié le donateur pour cette œuvre philanthropique et affirmé que ce forage est un début de partenariat qui doit s’étendre pour que l’ensemble de la Police puisse en bénéficier.

Boubacar PAÏTAO

Commentaires via Facebook :