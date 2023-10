Sortie de la 18ème promotion des élèves commissaires 232 nouveaux Commissaires dont 34 femmes en renfort: La peur change désormais de camp

« Durant les trois dernières années, nous avons entrepris une lutte accrue contre le terrorisme, la criminalité et la délinquance à travers des patrouilles jour et nuit et de nombreuses descentes de police dans les lieux criminogènes… Nos opérations *«coups de pied dans la fourmilière » ont fait changer la peur de camp»… Dixit le Directeur Général de la Police militarisée, le Commissaire Général de Brigade SOULAÏMANE TRAORÉ lors de la sortie de la 18ème promotion des élèves commissaires.*_

L’École Nationale de la Police «Capitaine Amadou TRAORÉ dit Gandhi», a abrité Ce vendredi 27 octobre 2023 la cérémonie de sortie de la 18ème promotion des Elèves-commissaires de la Police militarisée. C’était sous la présidence du Colonel Assimi Goïta, Président de la Transition, Chef de l’État, Chef Suprême des Armées.

Ont également pris par à la cérémonie solennelle, le Chef du Gouvernement, le Président du Conseil National de Transition (CNT), des Membres du gouvernement ; le Chef d’État-major Général des Armées ; les Chefs d’État-major et Directeurs Généraux ; Monsieur le Gouverneur du District de Bamako ; le Maire du District de Bamako ; le Maire de la commune III ; le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de la Commune III ; les anciens Directeurs Généraux de la Police nationale ; les Représentants des légitimités traditionnelles et religieuses du Mali ; les Directeurs d’écoles et Chefs de centres de formation ; les formateurs et encadreurs et bien entendu, amis et représentants de la famille du Parrain et des Élèves Commissaires de police… Du beau monde ! Le parrain est feu l’Inspecteur général de police Alioune Badra DIAMOUTENE, un valeureux cadre et ancien Directeur général de la Police nationale.

Occasion pour le Directeur Général de la Police militarisée, le Commissaire Général de Brigade SOULAÏMANE TRAORÉ, avec l’autorisation du Chef de l’État, de faire observer une minute de silence en *«hommage à toutes les personnes, civiles et militaires, victimes d’actes criminels et terroristes»*.

Les nouveaux commissaires au nombre de 232 dont 34 femmes, constituant la 18ème Promotion d’élèves commissaires, ont suivi une formation de 7 mois dans un contexte sécuritaire particulier. Mais nouveaux maux, nouveaux remèdes ! La qualité de la formation était tout simplement adaptée au contexte. Elle portait entre autres sur la sécurité publique, la sécurité routière, le secourisme, le droit administratif, le droit pénal général et spécial, les droits humains, le droit humanitaire International, la topographie, les tactiques de combat, le maniement des armes…

Occasion, une fois de plus, pour le Directeur Général de la Police militarisée, le Commissaire Général de Brigade SOULAÏMANE TRAORÉ, de se réjouir et surtout d’exprimer toute sa reconnaissance à l’endroit des hautes autorités du pays dont l’engagement et la détermination ont permis à la police militarisée de monter en puissance. Ce, grâce aux efforts des autorités et en l’occurrence, du Président de la Transition, Chef de l’État, Chef Suprême des Armées qui, insiste le Directeur de la police, *«qui nous apporte constamment un soutien indéfectible »*, et grâce à qui, poursuit-il *«les effectifs de la police nationale ont quasiment doublé en l’espace de trois années, une dotation exceptionnelle de 141 véhicules Pick-up tout terrain a été effectuée 2021. Toutes choses ayant permis d’augmenter considérablement le nombre de patrouilles motorisées jour et nuit»*. Et, ajoute le Directeur Général de la police s’adressant au Chef suprême des Armées, *«c’est grâce à vous, que dans le même temps, ont été rendus possibles la création, l’équipement et le fonctionnement opérationnel de 25 nouveaux Commissariats de sécurité publique, huit Groupements Mobiles de sécurité (GMS), six Compagnies d’Intervention Rapide de la Police Nationale (CIRPN) et une Unité Mobile de Surveillance et d’Intervention de la Police Nationale (UMSI)… Jamais dans notre histoire, un tel effort n’avait été consenti pour la protection et la sécurisation des personnes et de leurs biens dans notre pays»*.

L’Orateur a également fait un clin d’œil au Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, «pour avoir mis à notre disposition les moyens nécessaires à la réussite totale de cette importante réforme et particulièrement de la formation…».

_UN PROGRAMME ADAPTÉ ET DES RÉSULTATS CONCRETS. CONSÉQUENCE: LA PEUR À DÉSORMAIS CHANGÉ DE CAMP*_

Le programme de formation des nouveaux commissaires, a indiqué le Directeur général de la police, a *«pris en compte le nouveau paradigme de l’environnement sécuritaire et l’émergence de nouvelles menaces»* ; s’y ajoutent les modules spécifiques à la militarisation de la police, l’expertise et l’accompagnement des Institutions et Organes de la République lesquels ont présenté leur activité à travers une série de conférences animées par des conférenciers de grande qualité…

La nouvelle dynamique et politique sécuritaire de la police, poursuit le Commissaire Général de Brigade SOULAÏMANE TRAORÉ, ont donné des résultats satisfaisant. La preuve : les patrouilles pédestres de police sont opérationnelles depuis le début de l’année. *«Une expérimentation qui a fait la preuve de son efficacité en raison de la présence quasi permanente de nos policiers dans nos quartiers. La population aujourd’hui salue unanimement cette initiative qu’elle trouve rassurante dans la période actuelle… Nos concitoyens peuvent compter sur nous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, car la lutte contre criminalité n’autorise aucun répit. Depuis ma prise de fonction, je ne cesse de répéter à nos hommes que la peur doit changer de camp, ce n’est pas à la population de craindre les criminels mais c’est à ceux-ci de craindre les foudres de la police et de la justice»* a souligné le Directeur Général SOULAÏMANE TRAORÉ.

Cet autre clin d’œil de l’Orateur n’est pas tombé dans des oreilles de sourds : *«Je profite de cette occasion pour remercier les médias qui se font régulièrement l’écho de nos interventions»*. Un remerciement bien apprécié par les professionnels des médias.

Comme il est de coutume, un chant de la promotion a retenti et émerveillé le public

Les nouveaux commissaires ont défilé devant leurs proches et les plus hautes autorités en l’occurrence, le PRÉSIDENT de la transition ASSIMI GOITA, avant d’être envoyé à leurs fonctions.

Bon vent, messieurs, mesdames les Commissaires ! Et vous délinquants, malfrats et terroristes, *TREMBLEZ !*

Bamananden Journal Kojugu Kelebaa (JKK)

