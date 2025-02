1er congrès de EDR ce week-end : Duel au sommet entre Pr. Salikou et Demba Traoré pour la présidence

Le 1er congrès ordinaire du parti Espoir pour la démocratie et la République (EDR) se tiendra les 15 et 16 février 2025 au Palais de la Culture de Bamako. Selon des sources proches de la commission d’organisation, plus de 1500 délégués sont attendus à ces assises. Ces délégués viendront des 19 régions du pays du district de Bamako et de 39 pays de l’extérieur notamment l’Afrique, l’Asie, l’Europe et l’Amérique. Les deux jours de travaux seront l’occasion pour les congressistes d’adopter les statuts et règlement intérieur et les deux commissions nationales. Il s’agit de la commission du contrôle financier et la commission nationale d’arbitrage et de la réconciliation. Le clou de ces assises sera nul doute la mise en place du bureau exécutif national.

Et selon des militants influents de cette jeune formation politique, la présidence du nouveau bureau va se jouer certainement entre le président intérimaire sortant, Pr. Salikou Sanogo, et Me Demba Traoré. Un duel au sommet au regard de la personnalité des deux hommes, tous anciens ministres.

Notons qu’EDR est un parti politique porté sur les fonts baptismaux en mai 2023 et qui se réclame de l’héritage politique de feu Soumaïla Cissé.

K. Théra

Commentaires via Facebook :