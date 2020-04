La quasi-totalité des partis politiques présents en commune V vont fédérer leurs forces dans une synergie active d’actions pour porter l’Alliance URD-Adéma-ADP Maliba, le Dimanche 19 avril 2020 partout en Commune V, à travers un manifeste signé le 13 avril au siégé du CNID-FYT sis à Garantiguibougou-300 logements.

Ils sont au total une vingtaine de regroupements de la commune v composés de partis politiques et mouvements de la société civile qui ont décidé de fédérer leurs forces pour soutenir l’alliance URD – Adema – ADP Maliba au compte du 2ème tour des législatives. Cette force qui représente 60% des électeurs en commune V du district de Bamako est en train de tout mettre en œuvre sur le terrain pour la victoire de l’Alliance URD – ADEMA – ADP Maliba.

Sans doute, la course à l’Assemblée nationale s’annonce rude en commune V du district de Bamako et très compliquer pour la liste RPM-APR pourtant donnée au départ comme favorite. Car selon, les observateurs, elle dispose d’arguments solides pour contenir les autres listes et surtout déjouer le désamour de la commune son parti RPM.

A l’approche des échéances déterminantes, les citoyens s’interrogent encore sur l’utilité des élections, la nécessité d’aller voter, se demandant à quoi servent les élections dont les résultats sont connus d’avance ?

Mahamadou YATTARA

