Le parti Rassemblement Pour le Mali (RPM) a fêté ses 18 ans hier dimanche 30 juin 2019 au Centre International de Conférence de Bamako. Cette fête marque le retour du président fondateur du parti, S.E.M. Ibrahim Boubacar Kéita, au sein du RPM. Si l’on en croit Me Baber Gano, Secrétaire Général du parti dans ses dires. “Votre présence parmi nous fait taire des commentaires perfides”.

Au sortir de la présidentielle dernière, le RPM a perdu les pédales. Il a été asphyxié par l’ASMA CFP du Premier ministre d’alors Soumeylou Boubeye Maïga. Devenu plus royaliste que le roi, il a fait virer de nombreux cadres du RPM dans son parti. Depuis, les Rpmistes s’interrogeaient. Finalement, ils ont demandé à IBK de reprendre le parti en main.

C’est dans cette optique qu’a eu lieu les festivités commémoratives des 18 ans du parti du 30 juin. En cette occasion, Me Baber Gano n’est pas parti avec le dos de la cuillère. Il lance des flèches meurtrières : “Votre présence parmi nous fait taire des commentaires perfides”. Avant d’ajouter “IBK est revenu prendre en charge son parti “.

Du coup, par ces mots, l’on croirait que ça n’allait pas du tout entre IBK et le RPM. D’autant plus Me Gano fait allusion, dans ses commentaires, à une tierce personne qui se serait introduite entre IBK et le parti qu’il a fondé. Et qui serait la cause de la discorde entre le RPM et le Président de la République. Voici l’anecdote qu’il a utilisée : ” quand le termite rentre entre toi et ton habit, tu es obligé de sortir ton habit “.

Auparavant, le président en exercice du parti, Dr Bocari Tréta, au début de son allocution avait dénoncé une volonté de sabotage de la cérémonie par les forces de sécurité déployées pour la sécurisation de l’événement. Parce qu’elles étaient trop exigeantes à l’entrée.

Non prévu parce que son absence serait signalée la nuit de la veille, le programme a été réaménagé pour donner la parole au président fondateur. A sa prise parole, ce dernier fait sa biographie aux militants comme s’il se justifiait. ” Tout ce que je fais, que vous le compreniez ou pas, c’est pour le Mali “, a déclaré IBK. Par la suite l’allocution du chef de l’Etat a mis fin à la cérémonie. Alors que deux autres communications restaient à faire, selon le programme.

Alors, de là, l’on peut affirmer sans se tromper que cette cérémonie a certainement mis fin à la brouille entre le RPM et IBK. Désormais unis pour le meilleur et le pire.

En outre, ce 18ème anniversaire du RPM se tient dans un contexte marqué par l’insécurité grandissante dans plusieurs localités du pays, la prorogation du mandat des députés, l’organisation du dialogue politique inclusif. A cet égard, Dr Bocari Tréta a exprimé le soutien du RPM au gouvernement de mission dirigé par Dr Boubou Cissé. ” J’invite les responsables du RPM ainsi que ceux de l’alliance EPM à assurer une bonne préparation du dialogue politique, une grande mobilisation de nos bases politiques et sociales respectives en vue des échéances référendaires et électorales à venir “, a-t-il dit.

Yacouba TRAORE

