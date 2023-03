Arcanes politiques : Moussa Timbiné lance officiellement le parti «La Convergence»

Démissionnaires du Rassemblement Pour le Mali, le 5 janvier dernier, au bout d’une saga judiciaire sur la paternité du parti, l’ancien président éphémère de l’Assemblée Moussa Timbiné et compagnons ont porté sur les fonts baptismaux une nouvelle formation politique en adéquation, dit-on, avec leurs aspirations politiques. Il s’agit de «La Convergence», un parti qui s’engage à fédérer les Maliennes et les Maliens, sans distinction aucune, autour de la construction d’un « Mali prospère, unifié et sécurisé ». C’est qu’il ressort du point de presse tenu, avant-hier samedi, au siège due la nouvelle formation sis à Quartier – Mali où Moussa Timbiné s’est délecté de l’obtention de son «récépissé de déclaration de Parti politique sous le N° 005/02/2023/MADT-DGAT en date du 21 février 2023 ». Accueillie avec des youyous et ovations à tout rompre de militants venus des quatre coins du District, «La Convergence» se veut une force de proposition et de changement et envisage, selon son président, de faire la politique autrement. «Au lieu de réfléchir à la place des Maliens, La Convergence prévoit plutôt de réfléchir avec les Maliens», a-t-il expliqué. Sur leur emblème composé d’une colombe blanche, symbole de paix, tenant un panier d’épis de riz, de mil, de sorgho, et de maïs, soutenus par deux mains, il consacre, selon M. Timbiné, la force ouvrière et la vitalité du peuple malien. Cette image traduit la volonté du parti, dit-il, de promouvoir le développement et l’autosuffisance alimentaire au Mali, ce dans un environnement de paix, de solidarité et d’entraide. Quant à sa devise, «Le Mali, notre raison d’être», elle traduit ´ l’engagement patriotique des militants et leur la volonté d’être au service de la patrie

Pour son projet de société, ses ambitions ainsi que sa vision pour le Mali, ils feront l’objet d’une présentation samedi prochain, date prévue pour le grand meeting de lancement. En attendant, le directoire de « La Convergence », par la voix de son précurseur, lance un vibrant appel aux Maliennes et Maliens pour se joindre au nouveau parti en vue de bâtir ensemble un Mali nouveau et meilleur.

Le directoire s’est réjoui dans la foulée des efforts que déploient les autorités de la Transition afin de redonner au Mali sa fierté d’antan. «Nous les encourageons à redoubler d’effort afin de parvenir à une restauration effective de la souveraineté de notre pays sur tout le territoire national, au retour à l’ordre constitutionnel normal dans les conditions propices à des élections paisibles et crédibles, ainsi qu’au renforcement de la cohésion sociale».

Amidou Keita

