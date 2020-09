Au CNSP de faciliter le départ d’IBK pour les soins médicaux

Le mouvement IBK Kanu a animé un point de presse le vendredi 4 septembre 2020 à la Maison de la Presse. A travers cette rencontre avec les médias, les soutiens de l’ancien Président Ibrahim Boubacar Keita ont décliné leur vision sur l’actualité politique, demandé au CNSP de faciliter les soins à l’extérieur à l’ancien président. Et de libérer “les personnes détenues”.

Le mouvement plaide pour l’amélioration des conditions de l’ancien président, qu’il lui soit accordé le statut d’ancien président mais surtout qu’ il puisse avoir la latitude de pouvoir à se faire soigner en dehors du pays dans un bref délai à cause de sa santé fragile .En plus de ces requêtes, le mouvement demande “la libération des personnes mises en détention “.

Quant à la gestion de la transition, le MIN souhaite l’implication de l’ensemble des fils du pays. Une inclusion pour la bonne marche du pays avec l’implication de la jeunesse et des hommes d’État. Pour Ismael Coulibaly coordinateur du mouvement IBK Kanu (MIK), aucun citoyen ne devrait être en marge pour cette étape importante du pays et ce quelque soit son niveau d’instruction.

” Pour une bonne transition le MIk demande au CNSP de s’assumer en toute responsabilité, de ne pas se laisser intimider, influencer, ou manipuler par aucun parti politique, ni aucun mouvement. En outre nous demandons aux leaders des partis politiques de ne pas s’impliquer dans la gestion de la transition mais d’attendre plutôt les prochaines élections ” exhortent les soutiens de l’ancien président Ibrahim Boubacar Keita

Pour réaffirmer leurs considérations aux force armées, MIK a rappelé leurs différentes contributions en soutien aux familles des forces armées à savoir les donations aux veuves et orphelins de l’armée.

Khadydiatou Sanogo/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :