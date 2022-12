Partir ou partira pas ? Telle est la question qui taraude les esprits depuis la réapparition du Premier ministre Choguel Kokalla Maïga la semaine dernière. Fallait-il s’attendre à tel un scénario ? Les avis sont partagés. Est-ce que le PM Choguel avait besoin de se rendre en grande pompe chez le président de la Transition avant de se précipiter incognito chez le président du Conseil national de transition (CNT) ?

Qu’est-ce qui se cache derrière cette démarche presque cavalière qui ressemble fort à une opération de charme ? Bien des observateurs n’arrivent pas à cerner la posture de Dr. Choguel Kokalla Maïga. Mais, la raison est toute simple : les deux colonels, Assimi Goïta et Malick Diaw, sont mieux imprégnés sur son état de santé puisqu’ils ont en fait une priorité.

En faisant de son retour à un événement, le PM brouille les pistes alors qu’aucune cérémonie de passation n’était envisagée à ce jour. Puisque pour retrouver son fauteuil de chef du gouvernement, il va falloir mettre fin au décret nommant son intérimaire, le colonel Abdoulaye Maïga.

Désormais, ce dernier est investi d’un large consensus au sein de l’opinion. En peu de temps, le colonel Maïga est effectivement devenu l’interlocuteur privilégié de la classe politique et des partenaires du pays. Toute chose qui a fait défaut à Choguel Kokalla Maïga qui avait fini par mettre sur son dos une bonne partie de l’opinion.

Ici, on fait l’économie des déchirures au sein de sa base, le M5-RFP, des mécontentements chez certains partenaires privilégiés de notre pays, des nombreux écarts dans la réalisation de la feuille de route qui lui a été assignée par le président Goïta…

Somme toute, si on fait le bilan à mi-parcours de la gouvernance Choguel, on va trouver un point d’accord qui pourrait lui servir de bouclier afin de revenir à la Primature. Pour autant, Choguel Kokalla Maïga est-il conscient des enjeux et obstacles de son retour ? Assurément non ! Depuis la fin de son séjour de “repos forcé”, ses partisans avaient donné de la voix pour préparer le terrain.

Le message sonne clair et sans ambigüité : “Choguel est bien portant. Il attend seulement la décision du président de la Transition pour reprendre du service”. Mais, jusque-là pas de signal du côté de Koulouba. La stratégie qui vaille reste donc celle de Choguel qui s’est déplacé pour dire que tout va bien et prendre l’opinion à témoin. Est-ce que le président Assimi a compris la portée de son geste ?

En tout état de cause, l’ultime décision lui revient. Et à lui tout seul !

