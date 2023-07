C’est le Pr Bouréma Kansaye qui occupe désormais le portefeuille de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il succède à ce poste au Pr Amadou Keïta, à qui le département des Mines a été désigné.

Pr Bouréma Kansaye est en terrain connu pour avoir été recteur de l’Université des sciences juridiques et politiques de Bamako (USJPB) jusqu’à sa nomination. Mais aussi coordinateur scientifique du Laboratoire de Droit privé et sciences criminelles (LDPSC). Il a été précédemment chef de département à la Faculté de droit privé et vice-recteur de l’USJPB.

Le nouveau ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est titulaire d’un doctorat (PhD) en Sciences juridiques avec comme spécialité droit pénal et criminologie, obtenu à l’Université d’état de Saint-Pétersbourg en Russie, en 2006 Quelques années plus tard, il obtient le certificat en gouvernance des institutions d’enseignement supérieur (Bénin/Canada).

Pr Bouréma Kansaye fut lauréat 2017 du Fonds compétitif pour la recherche et l’innovation technologique (FCRIT). De juillet à septembre 2018, il fut expert pour le commentaire des arrêts pénaux de la Cour suprême de notre pays. Auparavant, il fut expert thématique dans l’étude HD sur les perceptions de l’insécurité et de l’extrémisme violent dans les régions frontalières du Sahel.

Le nouveau chef du département en charge de l’Enseignement supérieur a publié plusieurs articles dans des revues nationales et internationales. Il a également présenté des communications scientifiques à des colloques internationaux. Il a également assuré l’encadrement des mémoires de master et des thèses de doctorat, participé aux jurys au Mali et en dehors de notre pays.

Pr Bouréma Kansaye parle français, russe, anglais, le Dogon, bambara et peul.

