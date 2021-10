Cadre d’échange des partis politiques pour une transition réussie : Housseini A Guindo remplace Bocary Tréta à la tête du regroupement

Le cadre d’échange des partis et regroupements politiques pour une transition réussie a desormais un nouveau président. Il s’agit de l’ancien ministre, Housseini Amion Guindo, président de la CODEM (Parti Convergence pour le Développement du Mali) et de la Plateforme Espérance Nouvelle Jigiya-Kura. Il succède à Dr Bocary Tréta, président de l’Alliance EPM (Ensemble pour le Mali).

« En tant que représentant de la plateforme Espérance Nouvelle Jigiya-Kura, je suis honoré du choix qui vient de me porter à la présidence de la conférence des présidents de partis et groupements politiques du cadre d’échange pour une transition réussie au Mali. Je veux dans un premier temps saluer le travail de mon prédécesseur, Bokary TRETA qui jusque là aura porté la mission de façon honorable et patriotique. Il m’incombe par ces nouvelles responsabilités de continuer le processus déjà engagé d’accompagnement de la transition jusqu’à son terme. J’en profite pour appeler les camarades militants et sympathisants à la mobilisation conjointe pour le respect des engagements pris en matière de délais électoraux. Je reste convaincu que pour le Mali notre patrie, nul sacrifice n’est de trop », a souligné le 6 octobre 2021, l’ancien ministre Housseini Amion Guindo, président de la CODEM (Parti Convergence pour le Développement du Mali) et de la Plateforme Espérance Nouvelle Jigiya-Kura.

Dès sa création, ce regroupement de partis politiques ne cesse d’inviter les autorités de la transition à respecter le délai des 18 mois inscrits à la transition en cours au Mali.

Le président sortant, Dr Bocary Tréta a déclaré face à la presse que le cadre d’échange des partis et regroupements politiques pour une transition réussie est composé de plus de 70 partis politiques dont 3 regroupements de partis politiques qui sont : EPM (24 partis politiques) ; Espérance Nouvelle Jigiya-Kura (21 partis politiques) ; ARP (21 partis politiques) ; 2 Mouvements politiques (Morema et l’ADRP) et 5 grands partis politiques qui sont : Adema Pasj, Asma CFP, UM-RDA, Yelema et RDS.

Aguibou Sogodogo

