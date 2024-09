22 Septembre 2024 : Célébrer la promesse du Mali

La date du 22 septembre nous aide à nous souvenir et à célébrer notre liberté et notre indépendance, mais elle est aussi et surtout pour honorer la promesse qui a toujours été au cœur de notre vie sociale et culturelle, cette promesse que nous avons reçue de nos aînés, qui veut que chaque génération vive mieux que la précédente.

Cette date nous rappelle évidemment de nous acquitter de cet engagement envers nos jeunes populations, qui doivent être mieux nantis que nous afin que notre Nation avance vers des lendemains meilleurs. Et en ce jour, alors que nous nous unissons pour célébrer cette promesse du Mali et témoigner de notre volonté de renforcer l’étoffe de notre nation et améliorer notre bien-être commun ; nous célébrons et exprimons également notre gratitude envers nos forces de défense et de sécurité, nos anciens combattants et nos familles militaires.

Nous sommes convaincus qu’au-delà des clivages politiques et idéologiques, nous sommes tous honorés de nous souvenir des courageux patriotes qui ont servi et se sont sacrifiés tout au long de notre histoire pour préserver, protéger et étendre nos libertés et notre souveraineté. En faisant toujours preuve d’honneur et de dévouements, les membres de nos forces de défense et de sécurité reflètent le meilleur de notre Nation.

Depuis plus de six décennies, le peuple malien mène un combat pour la justice, la réduction de la fracture sociale, et le développement humain. Nous avons la chance de faire partie d’une génération qui a connu certains progrès dans notre pays. Nous avons parcouru un long chemin, mais il reste encore beaucoup à faire. Nous espérons que les progrès réalisés seront inspirants et éclairants pour la nouvelle génération, une génération qui sera chargée de poursuivre cet élan pour nous-mêmes et pour les générations futures.

Nous ne nous lasserons pas de le répéter et de le souligner : notre génération est aujourd’hui face à son destin et ses responsabilités. Nous avons la responsabilité d’investir dans la prochaine génération. Notre mission est de doter la prochaine génération des compétences et des opportunités nécessaires pour mener la charge en matière de développement durable et de paix sociale. Le cœur de notre société est multigénérationnel.

Notre environnement social construit dans l’ADN de nos valeurs sociétales accorde une attention profonde et une concentration sur les générations futures. Mais le dénominateur commun à toutes les générations de notre pays est notre foi dans nos valeurs et notre engagement commun. Alors que nous nous engageons à agir et à déployer des efforts communs dans l’ensemble de nos programmes politiques et sociaux, nous devons agir ensemble sur la voie du développement durable, en nous consacrant collectivement à la poursuite du développement national et en exerçant librement et pleinement la souveraineté permanente sur toutes nos richesses, nos ressources naturelles et l’activité économique de notre Nation.

La mise en œuvre de ces programmes doit pleinement bénéficier tous les citoyens, la génération actuelle comme les générations futures.

L’histoire du Mali est jalonnée de la volonté de réaliser l’unité africaine au dépend de notre souveraineté. Cette volonté s’est concrétisée une fois de plus par la naissance de la Confédération de l’Alliance des États du sahel (AES) cette année. Cette confédération est une avancée par rapport à ce que l’Afrique a connu ces temps-ci.

Cependant, nous devons changer nos réflexions par rapport au futur à construire. Les leviers du génocide culturel dont les graines ont été semées depuis des siècles devenues des plantes dans nos cerveaux et les étapes difficiles mises en œuvre pour arriver à l’union sont des freins efficaces pour nous maintenir derrière des drapeaux anti union, et de critères de convergence erronés.

Il est nécessaire que nos États sortent du carcan de la souveraineté et imaginent un lien politique nouveau, rassembleur, intégrateur et fédérateur. Il est certes grand temps d’aller vers une vraie union des États africains de la sous-région qui reflète la vision de nos ancêtres et les pères panafricains de nos nations, mais aussi notre savoir d’aujourd’hui. Notre génie collectif saura trouver les règles et moyens de la gouvernance de notre union. Nous construirons cette unité politique car nous sommes réveillés, ambitieux et audacieux, résilients, proactifs et notre génie collectif est à l’œuvre. Nous avons la vision d’un jour où nous, Africains, serons véritablement reconnus pour les contributions que nous apportons à ce monde, un jour où nous pourrons nous unir aux côtés de toutes les Nations pour rendre le monde meilleur. Et si nous faisons les choses de la bonne manière, la vision de l’unité deviendra sûrement une réalité. C’est vital pour nous et pour le reste de l’Afrique.

Le 22 Septembre 1960, nos pères fondateurs ont opté pour la libération de notre Nation des chaines de l’oppression en déclarant audacieusement son droit à la liberté, créant ainsi une grande Nation et établissant une vision pleine d’espoir, de liberté et d’égalité qui perdure encore de nos jours. En ce Jour de l’Indépendance, nous exprimons notre gratitude pour nos nombreuses bénédictions et nous célébrons les valeurs qui nous unissent en tant que malien, nos idéaux de liberté et d’opportunités qui sont chers à notre Nation. Bien que notre Nation soit riche et diversifiée à d’innombrables égards, il existe un fil conducteur : l’aspiration à créer quelque chose de plus grand pour nous-mêmes et les uns pour les autres. Nous portons chacun en nous un modèle évolutif pour continuer de bâtir une société de valeurs communes.

Nous célébrons notre indépendance à une époque d’immenses défis pour le maintien de la paix et le développement durable. Nous reconnaissons les défis auxquels le Mali est désormais confronté ; toutefois, forts du courage de nos pères fondateurs et de la détermination de nos citoyens, nous relèverons volontiers les défis qui nous attendent. Nous sommes déterminés à favoriser une société pacifique, juste et inclusive, exemptes de peur et de violence car il ne peut y avoir de développement durable sans une justice sociale et une paix durable. Nous nous battrons toujours pour un Mali solidaire et rassemblé, rempli d’espoir et lié par une vision commune d’un avenir meilleur, de promesses économiques et de fierté nationale, un avenir défini par l’absence de servitude ou de dépendance. Notre volonté de faire du Malien la clé, le moteur et l’idéal d’un vrai développement social durable et inclusif, et notre croyance en nos valeurs, la liberté et la promesse fondatrice malienne seront toujours au centre de notre évolution sociétale.

Et aujourd’hui, afin de respecter notre engagement envers la prochaine génération, nous devons mettre nos forces et nos compétences en commun pour définir une vision extrêmement ambitieuse et transformationnelle dans nos objectifs et cibles. En effet, nous devons élaborer activement des politiques responsables et des stratégies dans une perspective nationale et régionale tournée vers l’avenir. Notre but ultime doit être d’avancer sur le chemin d’améliorer de manière radicale les conditions de vie et de sécurité de nos populations en leur donnant les moyens de participer pleinement à la vie économique, politique et sociale. Nous devons nous donner comme priorité la mission d’éclairer et fournir de l’énergie à notre pays, de mieux nourrir et soigner nos citoyens, de prendre des mesures audacieuses pour renforcer les capacités de notre pays et d’engager une industrialisation intelligente fondée sur nos propres matières premières ; mais aussi compléter nos actions par des efforts politiques à intégrer nos économies sous régionales. Telles doivent être les tâches dont nous devons nous acquitter avec compétence, dévouement et persévérance tout en visant l’excellence.

Il est évident que notre environnement, nos valeurs et nos priorités ont été façonnés par nos ancêtres et nos pères fondateurs. À présent, c’est à nous de répondre à l’appel et à l’action de nos vaillants pionniers car une fois de plus le flambeau nous a été passé depuis les premiers jours de notre indépendance pour partager leur énergie, leur vision et leur optimisme pour notre avenir. L’histoire regarde pour voir ce que nous ferons.

Joyeuse fête de l’indépendance !

Que Dieu bénisse notre Nation dans une Afrique unie et en paix.

Cheick Boucadry Traoré

