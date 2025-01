Une vidéo publiée sur Facebook prétend qu’un interviewé tient des propos blasphématoires à l’encontre du prophète Mohamed. En réalité il s’agit d’une vidéo manipulée.

Dans une vidéo publiée sur Facebook, un jeune homme dit en langue bamanakan que «le prophète Mohamed ne vaut pas mieux que [s]on père et [s]a mère». On peut y voir deux jeunes hommes en interview sur des questions générales sur l’islam. Elle a été vue 285 000 fois et aimée par plus de 5500 visiteurs.

L’intervieweur soutient : «Mohamed vaut mieux que toutes les créatures d’Allah. Il vaut mieux que mon père et ma mère. Il vaut mieux que ton père et ta mère. Si le prophète Mohamed était en vie qu’aurais-tu à lui dire ?». Et l’invité de répondre : «Sauf s’il vaut mieux que ton père et ta mère. Sinon ne vaut pas mieux que les miens. Tu dis ‘Paix et Salut sur Lui’, qu’est ce que tu en sais ? ou bien il t’a dit qu’Il ne sait pas ce qui va Lui arriver ?»

Dans les commentaires, plusieurs personnes se sont offusquées des propos tenus par l’invité : «C’est triste qu’il y ait des gens qui sont limités comme ça mentalement», «Ce mec est malade je jure. Ce n’est qu’au Mali qu’on peut entendre ce genre de chose, sinon ailleurs c’est la prison», «Mon frère il ne faut pas donner la chance à ces idiots», «C’est vrai mais on peut le dire dans le respect mais pas comme ça»

Vidéos sorties de leur contexte.

La vidéo a été publiée par la page Msgm, décrite sur son profil comme «Comédie». En effet, dans le fil de publications, on retrouve des vidéos sorties de leur contexte, des vidéos animées où l’on voit les chefs religieux Ousmane Madani Haidara et Yacouba Doucouré et «Ousmane Solluh Traoré VS HAIDARA» se battre sur un ring de boxe avec des commentaires en fond sonore en anglais. Plusieurs autres extraits d’interview et vidéos de web-activistes y sont publiés.

Toutefois, certains internautes n’ont pas manqué de signaler qu’il s’agit d’une vidéo modifiée et d’autres ont publié la vidéo originale.

Après recherche, BenbereVerif a retrouvé la vidéo publiée sur la page Facebook Zappa Officiel le 10 juillet 2024. La vidéo dure 3 minutes 24 secondes. Zappa, l’intervieweur, demande à l’invité à 2 minutes 20 secondes : «Si Mohamed était en vie, qu’aurais-tu à lui dire ?» Et l’invité de répondre : «On ne peut pas le payer pour tout ce qu’Il a fait pour l’humanité. S’Il était en vie, j’allais implorer le Bon Dieu pour qu’Il nous donne la sagesse et la compréhension afin de suivre ces enseignements.»

On peut donc retenir que la vidéo est manipulée.

Par Oumar Sankaré

