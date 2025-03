Une vidéo postée sur X fait croire à la construction d’une centrale solaire à Safo. En réalité, elle se trouve en Espagne.

Dans une vidéo postée sur X par le compte @Abdel895863, on peut voir des panneaux solaires installés et des techniciens en uniforme. L’auteur de la vidéo soutient qu’il s’agit de Safo, dans le cercle de Kati, en région de Koulikoro. Sa légende dit : «ici c’est safo préparer vous approuver un autre argument pour salir le nom d’assimi goita […] le mensonge n’a jamais construit un pays, l’installation des panneaux solaires, continue, ton Gouvernement a fait quoi pour les peuples avant ? ».

Cette vidéo a été vue 42 200 fois et aimée par 514 personnes. On peut y entendre un homme parler en bamanankan : « Filmes-moi. Aujourd’hui, tu vas sortir dans une vidéo. Assimi ? Dis-leur qu’on est à Safo. On est à Safo »

Le compte a pour description « Afrique aux africaines où la mort nous vaincrons. Je suis contre les cultures occidentales. Dans mon pays je suis un homophobe. Fuck démocratie » et fait des publications sur le Mali.

Analyse de la vidéo

Dans la vidéo, on peut voir des panneaux solaires installés, une camionnette sur laquelle est écrit « Alvesol Montajes ». Plus loin, sur les collines, on peut voir des turbines d’éoliennes.

Les images montrent des panneaux solaires installés sur des structures métalliques dans un paysage aride et sablonneux, avec une végétation clairsemée et des chemins de terre. Des travailleurs portant des équipements de sécurité (casques, gilets) sont présents, et certains panneaux semblent endommagés ou inclinés.

Dans l’arrière-plan, on peut voir plusieurs éoliennes sur une crête ou une colline au loin, ce qui indique un lieu où se trouvent des infrastructures d’énergie solaire et éolienne.

La camionnette blanche porte l’inscription «ALVESOL Montajes S.L.» sur le côté. La marque correspond à la société espagnole Alvesol Montajes, Sociedad Limitada, basée à Torres de Cotillas, Murcia, Espagne selon leur site officiel.

Concernant le paysage, on constate qu’il s’agit d’un terrain sec, vallonné et semi-aride, avec des arbustes bas et un ciel nuageux, ce qui suggère un climat méditerranéen ou similaire. Dans les commentaires de la vidéo, un internaute soutient : « La vidéo se passe en … Espagne. »

BenbereVerif a envoyé un mail à la société ALVESOL Montajes S.L et est en attente de réponse.

Ci-dessous, une vue aérienne sur Google earth de la centrale solaire de Kita gérée par l’entreprise Akuo Energy, la plus grande centrale solaire du Mali.

Cette vue de Safo, sur Google Earth, ne montre aucune installation de panneaux dans la localité.

BenbereVerif n’a trouvé aucune information sur internet concernant des activités de ladite société au Mali et sur le site web officiel de l’entreprise. Par ailleurs, nous n’avons trouvé aucune trace d’activité de la société Alvesol Montajes hors de l’Espagne.

Tous les éléments disponibles indiquent qu’Alvesol Montajes opère principalement en Espagne, plus précisément dans la région de Murcie, comme l’indique l’association de l’énergie éolienne d’Espagne et potentiellement dans des régions voisines de l’Andalousie, Castille-La Manche ou Valence où des projets similaires d’énergie renouvelable et d’agriculture existent dans le sud du pays. Aussi, les infrastructures d’énergie solaire et éolienne y sont courantes. L’absence de toute mention ou preuve qu’Alvesol Montajes opère au Mali ou dans d’autres pays par exemple, par le biais de partenariats, de contrats ou d’enregistrements internationaux confirme que ses activités se limitent à l’Espagne.

Enfin, la construction de la centrale solaire de Safo est mise en œuvre par l’entreprise chinoise Sino-hydro et non par une société espagnole, comme indiqué dans le journal télévisé de l’ORTM du 29 mai 2024, les sites d’information Sikafinance et Energy news.

Interrogé, le ministère de l’Energie et de l’Eau soutient : « Il y a un projet de centrale solaire en cours mais la mise en œuvre n’a pas commencé. En ce qui concerne, les éoliennes, il n’existe aucune centrale à ce jour au Mali. Il y a des études et des projets élaborés qui ont été abandonnés à Tombouctou et Gao dû au problème sécuritaire. Toutefois, il y a un potentiel éolien surtout à Kayes, Sikasso et Bougouni où le transport de l’énergie est plus simple car il y a déjà des installations en ce sens comparé aux régions du nord. »

D’après les résultats obtenus sur ResearchGate et Trade.gov, le Mali dispose d’un potentiel important en matière d’énergie solaire, avec une insolation moyenne de 6,3 kWh/m²/jour contrairement à l’énergie éolienne qui a une faible potentialité. Le gouvernement, par l’intermédiaire de la société nationale d’électricité d’EDM et de l’Agence des énergies renouvelables du Mali (ARE-Mali), installe des panneaux solaires et non des éoliennes, comme c’est le cas dans les projets d’électrification rurale.

Contexte

Le 28 mai 2024, le président de la transition du Mali, Assimi Goita, posait la première pierre de la centrale solaire de Safo pour une durée de 15 mois. Toutefois, elle accusera un grand retard. Selon le chef de l’État, les travaux sur ce site ont été suspendus en raison de la vente illégale de parcelles par des élus locaux. « La parcelle où j’ai posé la première pierre pour la centrale solaire avait été vendue par un maire. La centrale n’a donc pas pu être réalisée » a-t-il déploré.

Bâtie sur une superficie de 228 ha, la centrale solaire est d’une capacité de 100 mégawatts. En résumé, on peut retenir que cette vidéo ne montre pas la centrale solaire de Safo, dans la région de Koulikoro, mais une centrale solaire et éolienne en Espagne

