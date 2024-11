Coup de cœur : Dix ans de dévouement aux nécessiteux et d’engagement à préserver la dignité humaine !

Je peux dire que Solidaris223 est un bébé né entre mes mains à travers le geste de générosité de ma chérie Mme Magassouba Awa Sylla (l’épouse de l’expert CAF/FIFA, Mohamed Magassouba) pour relativement se consoler de la perte d’un bébé à la naissance. Malgré la cruauté du destin, elle est allée remettre à la pouponnière de Bamako tout ce qu’elle avait prévu pour le bébé. Découvrant du coup le dénuement de la structure, elle avait lancé un SOS en faveur de la pouponnière dont les pensionnaires avaient réellement besoin d’aide, car manquant presque de tout.

Ainsi, le 19 septembre 2014, elle a offert à la Pouponnière de Bamako 160 morceaux de savons et 840 couches. Il s’en suivra en écho une chaîne de Solidarité en faveur de cette structure très précieuse, mais totalement dépourvue des moyens de sa noble mission : offrir un foyer aux bébés et enfants abandonnés pour diverses raisons ! Autant dire que Solidaris223 est née dans la noblesse d’une valeur fondamentale de notre société : la Solidarité, la main tendue à ceux qui sont dans le besoin ! Mais, c’est à travers mon homonyme Balla Mariko que j’ai intégré ce cercle de l’humanitaire. En tant que journaliste/communiquant, j’ai mis ma modeste expérience à son service comme conseiller et aussi pour le soutenir dans l’information, la sensibilisation, le plaidoyer, le lobbying… Balla Mariko a ensuite été le relais entre la présidente Hawa Mah Traoré et ma modeste personne.

Quand ma tendre épouse Dicko Aminata Dicko (épouse du doyen Abdourhamane Dicko de la la Fondation Friedrich Ebert/FES) a pris les commandes de l’Association, j’avais l’obligation de m’investir davantage pour qu’elle puisse réussir la noble et exaltante mission à elle confiée. Depuis, sans être un membre actif de Solidaris223, je suis pleinement associé à la vie de cette dynamique association.

J’ai ainsi été le témoin de sa percée dans le cercle des organisations humanitaires du pays sous la conduite d’une équipe dynamique capable de décrocher le ciel si cela peut essuyer les larmes d’un orphelin, consoler une veuve désemparée, rendre justice à une victime de viol ou de VBG (violence basée sur le genre) ou permettre à des écoliers de ne pas abandonner faute des moyens pour s’offrir des fournitures scolaires ou faute de latrines décentes pour leur santé ou pour préserver leur intimité (notamment les filles). La liste des terrains d’action est loin d’être exhaustive.

Aujourd’hui, c’est fort logiquement que Solidaris223 fait la fierté de l’humanitaire au Mali, notre fierté à tous. Une véritable prouesse à saluer d’autant plus que, de nos jours, il est difficile de rencontrer de belles âmes capables de se dévouer et de s’oublier pour les autres ! Mais, comme Angelina Jolie le disait (Paris Match, 31 décembre 2014), ces Femmes et Hommes vertueux se sont lancés dans l’humanitaire pour «aider le monde de manière significative» ! Ces «Vagabonds de la charité» qui ne s’accordent pas de répit dans leur combat de restaurer l’honneur et la dignité de ceux sur qui le destin s’est souvent acharné. Et cela de manière désintéressée !

Personnellement, je me sens privilégié d’être associé à la Vie de cette dynamique association, de jouir de la confiance et de l’estime de l’équipe dirigeante. Dix ans d’œuvres utiles et réconfortantes ! Dix ans au service exclusif des nécessiteux ! Dix ans à redonner le sourire et l’espoir aux autres ! Dix d’engagement pour défendre ou restituer la dignité humaine ! Cela se fête !

Selon Boukhâri et Muslim, le Prophète Muhammad (PSL) a dit : «Celui (ou celle) qui veille sur la veuve et l’indigent est comparable à celui (ou celle) qui combat pour la cause d’Allah ou celui (ou celle) qui jeûne le jour et consacre une partie de la nuit à la dévotion» ! Alors joyeux anniversaire à nos chers «Moudjahiddines» déterminés à soulager les peines de l’âme, à consoler ceux qui sont dans les besoins, à redonner espoir à ceux qui n’avaient plus aucune raison d’y croire !

Joyeux Anniversaire à Solidaris223

Moussa Bolly

