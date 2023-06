Entre Nous : Attention aux dérives !!!

Les activités économiques étaient à l’arrêt, le lundi 5 juin 2023, à Mopti, Sévaré et Koro, suite à une journée «ville morte» décrétée par les commerçants et les syndicats des transporteurs. Ils protestaient ainsi contre la confiscation régulière des marchandises et des camions des opérateurs économiques par les unités des Forces armées de défense et de sécurité (FAMa).

Dans une intervention sur ‘’Actuel média’’, Nouhoun Landouré, opérateur économique à Mopti, a souligné que «des produits comme l’huile, la farine de blé, l’engrais sont systématiquement saisis alors qu’il n’y a aucune interdiction pour l’importation.»

Le Secrétaire général de la Chambre de commerce de Koro, membre de la commission d’organisation de cette journée «ville morte », Abdourhamane Niangaly, a confié à l’agence turque «Anadolu Agency» que «ce sont des marchandises qui venaient régulièrement chaque vendredi. Nous travaillons avec la douane. Elle était au courant de l’arrivée de ces marchandises et les taxes et impôts étaient payés intégralement…..Une enquête a été menée par le pôle antiterroriste et les résultats ont montré que ces marchandises n’étaient pas destinées aux groupes terroristes. Donc, la justice a décidé que les forces armées devraient restituer aux propriétaires les marchandises et camions saisis et, jusqu’à preuve de contraire, cela n’a pas été fait», a-t-il confié à «Anadolu Agency.»

Cette journée «ville morte» a réussi à paralyser les activités dans ces différentes localités confrontées déjà à des épreuves telles que le difficile accès à l’électricité et à l’eau potable. Avec un climat social tendu et une économie locale souffrant de plus d’une décennie de crises, l’Etat devrait faire extrêmement attention à des pratiques contreproductives et susceptibles de profiter aux groupes terroristes que combattent les forces armées de défense et de sécurité.

C’est dire à tel point la situation requiert une gestion urgente et responsable pour éviter de détériorer davantage le climat social. Les commerçants devraient-ils souffrir de voir leurs marchandises systématiquement interceptées par des unités des FaMa aux fins de les détruire ? Non !!!

La Direction générale des Douanes et les FaMa, instruites par leurs tutelles respectives, ne devraient –elles pas mieux communiquer et mieux coordonner leurs actions afin d’éviter les abus, dérives et injustices, sources de frustrations et de colères ? Si !!!

Les responsables de la Chambre de commerce et d’industrie du Mali (C.c.i.M) et du Conseil national du Patronat du Mali (C.n.p.M) n’ont-ils pas l’obligation d’en discuter dans les meilleurs délais avec les plus hautes autorités ? Si !!!

Par Chiaka Doumbia

