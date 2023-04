Commune IV : La Convergence 2023 choisit Mohamed Cissé dit Tupe

Après son lancement le 11 mars dernier, la Convergence 2023, dans sa logique de s’implanter sur toute l’étendue du territoire, a choisi un jeune leader et figure centrale en commune IV du District de Bamako pour conduire la politique de ce nouveau joyau dans ladite commune. Un joyau qui vient d’être créé par l’honorable Moussa Timbiné, président démissionnaire du bureau national de l’Union de la jeunesse du RPM. Tupe Cissé a été unanimement installé à la tête du bureau de la Convergence de la commune IV.

Visiblement, le nouveau parti, la Convergence 2023 n’a pas eu du mal à mettre un bureau en place en Commune IV du District de Bamako. Elle a su taper la bonne porte au regard de son choix porté sur Mohamed Cissé dit Tupe. Un jeune très connu dans la commune à cause de ses nombreuses actions de bonne volonté et son implication de façon active et responsable aux activités de la jeunesse.

M. Cissé a toujours œuvré dans la vie associative pour le développement de la commune. Sa collaboration avec les jeunes en particulier du conseil communal de la jeunesse de la commune IV, dont il est le Président d’honneur, lui a valu de nombreuses distinctions de la part de celui-ci. En effet, le désormais secrétaire général du parti Convergence de la Commune IV a eu à organiser des coupes inter-quartiers, des cours de soutien en faveur des candidats aux examens, des dons, financer les activités d’assainissement, entre autres

Selon un responsable de la Convergence, c’est à cause de ses nombreuses actions et son engagement pour le Mali qu’il a été identifié pour rejoindre le groupe. « Nous sommes convaincus que Mohamed Cissé dit Tupe fera un bon leader car il a une grande connaissance des sujets les plus essentiels pour l’incarnation de la nation », a expliqué ce dernier.

Ibrahima Ndiaye

