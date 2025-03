Le parti politique La Convergence (LC) a organisé mercredi dernier (26 février 2025) une conférence unitaire de la formation ainsi que des sections femmes (UF) et des jeunes (UJ) du 5e arrondissement du district de Bamako. Organisé au siège du parti à Torokorobougou, l’événement a rassemblé d’importantes personnalités politiques, des responsables du parti ainsi qu’un grand nombre de militants.

Avant le lancement des travaux de la conférence, le secrétaire permanent du parti a pris la parole pour souhaiter la bienvenue aux participants et souligner l’importance capitale de cette rencontre. Dans son discours, Ibrahima Diabakaté a mis en avant le «rôle crucial» que joue cette conférence dans l’ancrage et le développement du parti «La Convergence» (LC) dans le 5e arrondissement de Bamako. Il a rappelé que cette initiative s’inscrit dans le projet politique porté par l’Honorable Moussa Timbiné, ancien président de l’Assemblée nationale du Mali et fondateur du parti. Cette initiative vise à renforcer la présence et l’influence du parti à travers le pays. Il a également insisté sur les objectifs fondamentaux d​e la LC, notamment la recherche de solutions durables pour assurer la sécurité des Maliens, l’amélioration du système éducatif, la promotion de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche comme moteurs de développement économique, ainsi que le renforcement du système de santé du pays.

La séance a été supervisée par une forte délégation de la Commission ad’hoc conduite par le premier vice-président, Issa N​. Traoré, et composée de plusieurs figures influentes du parti, dont l’Honorable Belco Samassékou, Dr Lassana Timbiné, Mohamed Cissé dit Toupe, Sidi Touré, Zeïna Maïga, Badra Sidibé… Le moment fort de cette conférence a été l’installation officielle des bureaux des trois sections, en l’occurrence la section des jeunes, la section des femmes et la section principale du parti. Dans son intervention, le président a mis en exergue l’importance de cette démarche pour la structuration et l’implantation durable de la «LC» dans le 5e arrondissement.

«Il s’agit d’une conférence de section organisée en vue de mettre en place les trois bureaux, conformément à notre politique d’implantation et de consolidation du parti», a déclaré Moussa Timbiné devant une assistance attentive. Selon lui, ces nouvelles structures joueront un rôle déterminant dans l’animation politique et la consolidation du parti au niveau local. Elles auront également pour mission de préparer le futur congrès national prévu en avril prochain. Il a aussi insisté sur le fait que le parti travaille activement sur plusieurs chantiers fondamentaux, notamment l’amélioration des statuts et règlements intérieurs, l’élaboration d’un projet de société cohérent et ambitieux, ainsi que l’adoption d’une charte éthique afin de garantir une gouvernance transparente et efficace.

La conférence a été marquée par une forte affluence des délégués issus des huit quartiers du 5e arrondissement. Ces derniers ont exprimé leur satisfaction quant à l’organisation de l’événement, la pertinence des discussions et les résultats obtenus. Beaucoup ont salué l’initiative et souligné l’importance de la mobilisation citoyenne pour le renforcement du parti à la base. Le président Timbiné a profité de cette occasion pour remercier chaleureusement les militants et les encourager à maintenir leur engagement et leur détermination pour la cause de la LC.

«Nous ne trahirons pas l’idéal et la vision du parti», a affirmé avec conviction Moussa Timbiné, en saluant la confiance placée en lui et en son équipe dirigeante. Il a également rappelé que cette conférence n’est qu’une étape parmi tant d’autres, et que la véritable mission commence maintenant, avec le travail de terrain que devront mener les nouvelles instances mises en place.

Avec cette conférence réussie, le parti La Convergence franchit une étape décisive dans sa structuration et son implantation locale, en prévision des prochaines échéances électorales. La mobilisation constatée lors de cette rencontre témoigne d’une dynamique ascendante de la LC et de son ambition d’être un acteur incontournable sur la scène politique malienne.

Sory Diakité

Commentaires via Facebook :