Le Cadre d’échange des partis politiques pour une transition réussie a été réussi par Président de la Transition, Chef de l’Etat colonel Assimi Goïta, le vendredi dernier à Koulouba.

Cette rencontre intervient à la suite d’une demande formulée par le Président de la Transition, Chef de l’État de rencontrer ce regroupement de partis politiques pour échanger sur les préoccupations de l’heure.

Le Cadre d’échange des partis politiques pour une transition réussie a répondu dans un esprit républicain et par souci de contribuer à l’apaisement du climat politique, a essentiellement porté l’accent sur la tenue des Assises Nationale dite de la Refondation (ANR).

Pour cette question épineuse, il estime que c’est une initiative portée par le Gouvernement actuel, dont le format n’est pas bon.

La délégation du Cadre, conduite par Dr Youssouf Diawara du Yelema était composée de Baba Cissé de l’Asma, Ismaël Sacko de Jigiya Kura, Amadou Koita de l’EPM, Dr Modibo Soumaré, de l’ARP et Marimantia Diarra de l’Adema

Le Président de la Transition, dans son propos, s’est penché sur les nombreux défis auxquels notre pays fait face, nécessitant l’union des Maliens. Il a par la suite sollicité la participation aux Assises Nationales de la Refondation, des partis politiques, regroupements politiques, mouvements et associations, membres du Cadre d’échanges des partis politiques pour une transition réussie.

Le Président de la Transition, colonel Assimi Goïta a également invité les membres du Cadre à éviter les erreurs du passé et se tourner vers l’avenir.

Le chef de la délégation du Cadre, Dr Youssouf Diawara, président du parti Yelema « Le Changement », a tenu à saluer l’esprit d’ouverture du Président de la Transition, Chef de l’Etat. Il a précisé que le Cadre n’est pas une opposition à la transition et estime que sa réussite est une exigence pour tous les fils du Mali.

Il a également fait remarquer que cette initiative montre à suffisance que le Président de la Transition, en tant que garant de la cohésion sociale est en train de reprendre la main sur les questions politiques.

Le Chef de la délégation du cadre Dr Youssouf DIAWARA a tenu remercié des membres du cadre à préciser que la confiance semble installée entre les autorités de la transition et une grande partie des acteurs politiques. La neutralité affichée par les autorités devrait être de rigueur qui ne s’est pas fait sentir au départ. Il faut que le consensus prôné et l’exclusivité annoncée ne soient traduits en actes concrets. Il a rappelé que l’humilité en tant que valeur doit conduire nos actions et par conséquent, les invectives, les menaces, les intimidations, ne sont pas de nature à aider notre pays à relever les nombreux défis soulevés.

A l’étape actuelle des choses et au regard de ce qui précède, le Cadre d’échanges des partis politiques pour une transition réussie, ne prendra pas part aux Assises nationales dites de la refondation.

Le cadre appelle le Président de la Transition à veiller au respect du délai de la transition et à l’organisation d’élections libres, transparentes et crédibles à date pour un retour rapide à l’ordre constitutionnel normal.

Le cadre reste disposé à accompagner et œuvrer inlassablement à la réussite de la transition, dans le strict respect des engagements pris par nos autorités vis-à-vis du peuple malien et de nos partenaires nationaux et internationaux.

Le cadre s’est engagé auprès du Président de la Transition, Chef de l’Etat à finaliser au plus vite un document stratégique en cours d’élaboration qui sera remis aux autorités de la Transition dont le Président, afin de les aider à renforcer les actions allant dans le sens de la réussite de la transition.

Le Cadre souhaite la reprise des rencontres entre les partis politiques et le gouvernement, à travers le ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation.

Les questions de l’insécurité, de la cherté de la vie et du respect de l’Etat de droit ont été énumérées par les visiteurs du Cadre au président Goïta.

Pour ce qui est sa participation aux Assises nationales de refondation, le Cadre d’échange des partis politiques n’est pas prêt à y prendre part, car le format a actuel n’est pas bon selon leur constat a précisé Dr Youssouf Diawara, le chef la délégation

Seydou Diamoutené

