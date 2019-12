Le top départ de la dernière phase a été donné samedi par le président de la République. L’évènement a regroupé plus de 3.000 Maliens, toutes sensibilités confondues, au Palais de la culture Amadou Hampaté Bâ. Ibrahim Boubacar Keïta a appelé les participants à des débats sans concession, civilisés et courtois

Ce samedi 14 décembre 2019 restera gravé à jamais dans les annales des grands événements de la République du Mali. Sur la berge du fleuve Djoliba dont les eaux coulent tout doucement vers les régions septentrionales, le Palais de la culture Amadou Hampâté Ba accueillait plus de 3.000 Maliens de l’intérieur comme de l’extérieur. Ils s’étaient donné rendez-vous pour le top départ de la dernière phase du Dialogue national inclusif (DNI).

Les représentants des partis politiques et groupements de partis politiques, ceux des groupes armés signataires de l’Accord pour la paix et la réconciliation (CMA et Plate-forme), des organisations socioprofessionnelles et syndicales, des autorités coutumières, des confessions religieuses ont tous répondu à l’invitation du Comité d’organisation du Dialogue national inclusif. Tous étaient là pour dialoguer, se parler afin de sortir notre pays de l’impasse.

À 10h10, le président de la République, tout de blanc vêtu, symbole de la paix et de l’espoir, a fait son entrée dans la grande salle du Palais de la culture déjà noire de monde. Au présidium, Ibrahim Boubacar Keïta a pris place aux côtés des membres du Triumvirat (le Médiateur de la République, Baba Akhib Haïdara, l’ancien Premier Ousmane Issouffi Maïga, l’ancienne ministre de la Culture et du Tourisme, Aminata Dramane Traoré) et du président du Comité d’organisation, Cheick Sidi Diarra.

SUR LES CHAPEAUX DE ROUES- Après l’exécution de l’hymne national et le mot de bienvenue du maire de la Commune V, Amadou Ouattara, le président du Comité d’organisation a résumé le chemin déjà parcouru. Cheick Sidi Diarra a relevé que depuis le 14 septembre 2019, date du début de l’atelier de validation des termes de référence, tout est allé sur les chapeaux de roues. À ce propos, il a affirmé que les concertations au niveau des communes, des régions, du district de Bamako et de la diaspora, qui ont mobilisé des milliers de nos compatriotes de tous bords, ont été très fructueuses d’un point de vue aussi bien quantitatif que qualitatif.

En effet, les concertations dans les 605 communes ont donné lieu à l’adoption d’environ 32.451 recommandations et résolutions dont 6.382, rien que pour la première thématique consacrée à la paix, la sécurité et au vivre ensemble. La deuxième thématique consacrée aux questions institutionnelles et politiques a suscité 5.061 recommandations et résolutions. En outre, la synthèse des rapports de vingt ambassades et consulats a également permis d’extraire 282 recommandations et résolutions sur l’ensemble des six thématiques.

«Nous considérons ce résultat comme positif. Il exprime les craintes et les aspirations des Maliens en ce moment précis de notre Histoire», a déclaré le président du Comité d’organisation, ajoutant que c’est une chance inégalée que le peuple accepte de s’exprimer sur ses préoccupations majeures de l’heure et d’offrir des pistes de solution dans la courtoisie et dans le respect de l’État de droit. «C’est tout à l’honneur de nos concitoyens. C’est l’illustration de la maturité de notre Nation. Cette chance, nous devons la saisir de toutes nos forces pour la traduire en avancées irréversibles pour notre démocratie, en faveur de la consolidation de l’État de droit et de la bonne gouvernance. Nous nous devons de la transformer en une action salvatrice pour la Nation tout entière», a-t-il souhaité.

Pour l’ambassadeur Diarra, la dernière ligne droite du processus sera l’occasion de faire la synthèse de ce qui a été dit à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, de consolider les recommandations et résolutions, de les enrichir en y apportant la perspective nationale à travers un débat franc et orienté vers l’action.

